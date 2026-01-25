“Me tiene preparado”: Jorge Álvarez por fin da a conocer por qué no fichó por Alajuelense y Olimpia queda pendiente

Jorge Álvarez abrió su corazón en una reciente entrevista con el periodista Kevin Barahona y habló de todo un poco, incluso del por qué no ha salido al extranjero.

Álvarez fue buscado por Alajuelense en el actual mercado de fichajes, pero al final se quedó en Olimpia para buscar una nueva copa de la Liga Nacional y competir en la Concachampions 2026.

Machillo Ramírez lo quería en La Liga, pero ahora ha recibo la respuesta del jugador, que explica el motivo por el que aún no salió al extrajero.

Jorge Álvarez y su respuesta que deja todo claro a Alajuelense

“Pues a lo mejor, como te he dicho, he tenido varias lesiones, quizás cuando he estado a un gran nivel, lastimosamente me he lesionado. Varios equipos se han acercado a preguntar por mi, por cómo estaba con mi equipo y por todo eso. Pero vuelvo a repetir, lastimosamente no se ha dado, o quizás Dios todavía me tiene preparado algo mejor y será en su momento”, dijo el volante.

Con esto, Jorge no descarta salir en el siguiente mercado, ya que las ofertas no le han hecho falta, pero las lesiones lo ha privado de dar el gran salto.

Olimpia debe estar pendiente, ya que su contrato vence en diciembre de 2026 y de no iniciar una negociación pueden perder al volante como a Carlos Pineda que se fue al Sporting San José.

