Eddie Hérnandez sentencia José Francisco Molina y pide que los convoque para Honduras: “Jugadores nuevos”

Eddie Hernández ha sido uno de los últimos “9” que ha pasado por la Selección de Honduras y es una voz autorizada para hablar sobre todo lo relacionado con la Bicolor.

En una entrevista reciente con La Prensa, Hernández expresó que la Selección debe convocar a nuevos jugadores, dejando un claro mensaje a José Francisco Molina.

Eddie hizo un llamado a pensar en nuevos futbolistas y dejar de lado a aquellos que ya son veteranos. En la entrevista, le preguntaron específicamente por un nombre:

¿Llamaría a Keyrol Figueroa a la Selección de Honduras?

“Claro que sí, por supuesto. Está en Liverpool por sus condiciones, no por ser hijo de Maynor Figueroa,” comenzó diciendo.

Asimismo, mencionó otro nombre que le llama la atención y que le gustaría ver con la camisa de la Bicolor ya afianzado. A este jugador, Reinaldo Rueda lo convocó, pero no le dio suficiente rodaje.

“Hay que seguir a chicos que están en ligas superiores, como Leonardo Posadas. Hay que darles seguimiento porque están en Europa, en ligas superiores a las nuestras. Al final, lo que uno quiere es seguimiento y confianza para desarrollarse. Es tiempo de un nuevo reto con jugadores nuevos,” agregó Eddie Hernández.

La Selección de Honduras tiene su primer partido amistoso contra Perú el 31 de marzo, y todos esperan que sea el inicio de algo bueno bajo la dirección de José Francisco Molina.

