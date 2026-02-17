Es tendencia:
Keyrol Figueroa preocupa en el Liverpool en medio de pedidos para que juegue con Honduras

El hijo de Maynor Figueroa es uno de los máximos goleadores con el Liverpool de la Premier League 2.

José Rodas

Keyrol Figueroa destaca en las inferiores del Liverpool y está llamando la atención de diferentes clubes. Foto: Liverpool.
Keyrol Figueroa estuvo ausente en la victoria del Liverpool Sub-21 sobre el West Bromwich Albion (4-3) tras haber salido lesionado en el juego ante el Southampton.

En ese sentido, el entrenador Rob Page dio a conocer que el hijo de Maynor Figueroa tampoco podría estar ante el Nottingham Forest de este viernes, debido a que no han llegado resultados sobre su lesión.

En una entrevista, Page aseguró que no será una “solución rápida”, aunque descartó que se trate de una lesión grave, por lo que irán con paciencia con Keyrol Figueroa.

“Seguimos esperando los resultados de la tomografía de Keyrol Figueroa, así que no será una solución rápida. No me refiero a una lesión grave, pero tampoco me refiero a la semana que viene. Esperaremos a ver qué pasa”, dijo el entrenador del Liverpool Sub-21.

Keyrol Figueroa es una de las joyas que posee el Liverpool y su contrato vence en junio de 2026, pero se espera que su vínculo sea renovado con los reds.

Los pedidos para que juegue con Honduras

Mientras tanto, el nuevo director deportivo de la Federación de Fútbol de Honduras, Francis Hernández aseguró que la selección absoluta está abierta para todos los jugadores que deseen formar parte del proceso.

Por lo que, se espera que en los próximos meses el proyecto le sea presentado a Keyrol y su familia para que defina jugar por la Selección de Honduras.

