Keylor Navas se aleja de Pumas rumbo a un club grande y así lo anunciaron: “Siempre ha querido jugar allí”

Keylor Navas ha estado a la altura del enorme cartel con el que aterrizó en Pumas y se ha convertido en una de las figuras más determinantes del equipo que dirige Efraín Juárez.

El exguardameta del Real Madrid ha sido un nombre clave en el rendimiento del conjunto universitario, mostrando jerarquía y experiencia en una Liga MX donde sigue marcando diferencias bajo palos.

Sin embargo, pese a su buen momento, su continuidad en Universidad Nacional no está garantizada. El contrato del arquero costarricense, de 39 años, vence el próximo 30 de junio.

¿Cuál podría ser el siguiente destino de Keylor Navas?

En medio de la incertidumbre sobre su renovación con Pumas, el nombre de Keylor Navas ya empieza a sonar con fuerza en otro grande del fútbol mexicano.

Según reveló el periodista Javier Vaca, la delicada situación de Luis Malagón podría llevar al América a fijarse en el arquero costarricense de cara a la próxima temporada.

Keylor Navas – Pumas

En una movida que además tendría un ingrediente especial: al guardameta tico siempre le habría seducido la idea de vestir la camiseta azulcrema

“La situación de Malagón en el América es preocupante. Para la próxima temporada si quieren ir por algo más mediático la dirigencia podría voltear a ver a Keylor Navas que todavía no renueva con Pumas y además, se le ha escuchado al arquero tico decir en el pasado que siempre ha querido jugar en el América”, aseguró el periodista Javier Vaca en su cuenta oficial de X.

Así, mientras su continuidad en Universidad Nacional sigue sin resolverse, el futuro de Navas podría dar un giro inesperado dentro de la propia Liga MX.

