LAFC vs. Alajuelense EN VIVO: minuto a minuto de la ida de los octavos de final de Concachampions 2026

Sigue EN VIVO acá el partido de ida por los octavos de final de la Concachampions 2026 entre LAFC y Alajuelense.

Así llegan los jugadores del LAFC

Los futbolistas del equipo estadounidense ya están en el BMO Stadium.

¡ALAJUELENSE TIENE EQUIPO CONFIRMADO!

Este es el once que pone Machillo Ramírez para la ida contra LAFC.

Así espera LAFC el partido de hoy

El video que publicaron en sus redes sociales:

¿Uno de los últimos partidos de Machillo Ramírez?

Pese a que la intención de Joseph Joseph es que Machillo Ramírez continúe en el cargo. Hay algunos entrenadores que están en la órbita de Alajuelense. Se juega bastante el Macho en este duelo.

La camiseta de Alajuelense pisa fuerte en Los Angeles

El posteo que realizó el club con la Rojinegra en lugares históricos de la ciudad.

MIRA EN VIVO EL PARTIDO DE ALAJUELENSE

En Centroamérica, el partido entre Vancouver Whitecaps y Cartaginés se podrá ver por Disney+ o la señal de ESPN.

LAFC y Alajuelense se enfrentan por la ida de la Concachampions.
© Gemini.LAFC y Alajuelense se enfrentan por la ida de la Concachampions.

Se juegan los octavos de final de la Concachampions 2026 entre la Liga Deportiva Alajuelense y LAFC. Los manudos jugarán el primer partido en Estados Unidos con la esperanza de obtener un resultado que los mantenga vivo para la vuelta en el Morera Soto.

LAFC viene de eliminar a Real España de Honduras por 7-2 en el global con la particularidad de que vencieron 6-1 a los catrachos en tierras hondureñas. Ese resultado pone temeroso a los manudos de cara a esta serie.

