LAFC vs. Alajuelense EN VIVO: minuto a minuto de la ida de los octavos de final de Concachampions 2026

Se juegan los octavos de final de la Concachampions 2026 entre la Liga Deportiva Alajuelense y LAFC. Los manudos jugarán el primer partido en Estados Unidos con la esperanza de obtener un resultado que los mantenga vivo para la vuelta en el Morera Soto.
LAFC viene de eliminar a Real España de Honduras por 7-2 en el global con la particularidad de que vencieron 6-1 a los catrachos en tierras hondureñas. Ese resultado pone temeroso a los manudos de cara a esta serie.
