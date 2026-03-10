LAFC vs. Alajuelense EN VIVO: minuto a minuto de la ida de los octavos de final de Concachampions 2026

En Centroamérica, el partido entre Vancouver Whitecaps y Cartaginés se podrá ver por Disney+ o la señal de ESPN .

El posteo que realizó el club con la Rojinegra en lugares históricos de la ciudad.

Pese a que la intención de Joseph Joseph es que Machillo Ramírez continúe en el cargo. Hay algunos entrenadores que están en la órbita de Alajuelense . Se juega bastante el Macho en este duelo.

Este es el once que pone Machillo Ramírez para la ida contra LAFC.

Los futbolistas del equipo estadounidense ya están en el BMO Stadium .

Se juegan los octavos de final de la Concachampions 2026 entre la Liga Deportiva Alajuelense y LAFC. Los manudos jugarán el primer partido en Estados Unidos con la esperanza de obtener un resultado que los mantenga vivo para la vuelta en el Morera Soto.

LAFC viene de eliminar a Real España de Honduras por 7-2 en el global con la particularidad de que vencieron 6-1 a los catrachos en tierras hondureñas. Ese resultado pone temeroso a los manudos de cara a esta serie.