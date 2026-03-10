Jugó en Saprissa, rechaza ser convocado por José Francisco Molina y sorprende a Honduras

Pronto saldrá la primera convocatoria de José Francisco Molina para la Selección de Honduras, y se esperan varias sorpresas para el debut ante Perú el 31 de marzo en un partido amistoso.

El estratega español tiene entre 50 y 55 jugadores en una prelista. Esta es una nueva oportunidad para todos, pero hay uno que ha rechazado ser convocado, al menos por ahora.

Michaell Chirinos, jugador de Olimpia y ex de Saprissa, ha dicho que no está listo para ser convocado porque viene de una lesión.

Michaell Chirinos no está listo para ir a una convocatoria de José Francisco Molina

“Sobre la posibilidad de regresar a la selección, creo que no es el momento ideal para ir. No estoy físicamente muy bien para poder aportarle a la selección. También tengo que aportar más al equipo; debo ponerme bien en esta segunda etapa que toca, por la forma en que estamos”, dijo Chirinos en conferencia de prensa de Olimpia.

Michaell Chirinos no vuelve por ahora a la Selección de Honduras.

Sobre una convocatoria futura y su regreso a la Bicolor, aseguró: “Creo que al final el que decide es el cuerpo técnico y hay que respetar sus decisiones. Nuestra obligación como jugadores es salir al campo a demostrar y salir a ganar”.

Michaell Chirinos ya ha vivido varios procesos mundialistas y aún sueña con ir a una Copa del Mundo, algo que Honduras no logra desde Brasil 2014.