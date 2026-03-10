Es tendencia:
Jugó en Saprissa, rechaza ser convocado por José Francisco Molina y sorprende a Honduras

José Francisco Molina tiene una lista de 50 a 55 jugadores y este fue el que se descartó para el juego amistoso contra Perú.

José Rodas

Por José Rodas

José Francisco ha visto como el jugador se ha descartado para el juego contra Perú.
José Francisco ha visto como el jugador se ha descartado para el juego contra Perú.

Pronto saldrá la primera convocatoria de José Francisco Molina para la Selección de Honduras, y se esperan varias sorpresas para el debut ante Perú el 31 de marzo en un partido amistoso.

El estratega español tiene entre 50 y 55 jugadores en una prelista. Esta es una nueva oportunidad para todos, pero hay uno que ha rechazado ser convocado, al menos por ahora.

Michaell Chirinos, jugador de Olimpia y ex de Saprissa, ha dicho que no está listo para ser convocado porque viene de una lesión.

Michaell Chirinos no está listo para ir a una convocatoria de José Francisco Molina

“Sobre la posibilidad de regresar a la selección, creo que no es el momento ideal para ir. No estoy físicamente muy bien para poder aportarle a la selección. También tengo que aportar más al equipo; debo ponerme bien en esta segunda etapa que toca, por la forma en que estamos”, dijo Chirinos en conferencia de prensa de Olimpia.

Michaell Chirinos no vuelve por ahora a la Selección de Honduras.

Michaell Chirinos no vuelve por ahora a la Selección de Honduras.

Sobre una convocatoria futura y su regreso a la Bicolor, aseguró: “Creo que al final el que decide es el cuerpo técnico y hay que respetar sus decisiones. Nuestra obligación como jugadores es salir al campo a demostrar y salir a ganar”.

Michaell Chirinos ya ha vivido varios procesos mundialistas y aún sueña con ir a una Copa del Mundo, algo que Honduras no logra desde Brasil 2014.

