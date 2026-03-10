El reemplazante de Machillo Ramírez: Joseph Joseph confirma los nombres de los candidatos al banquillo de Alajuelense

En medio de la incertidumbre que rodea el futuro de Óscar “Machillo” Ramírez en Liga Deportiva Alajuelense, ya comienzan a tomar fuerza los nombres de posibles sustitutos para el banquillo rojinegro

Fue el propio presidente del club, Joseph Joseph, quien se refirió al tema y confirmó que dentro de la institución ya tienen identificados a varios candidatos.

¿Cuáles son los nombres de los candidatos al banquillo de Alajuelense?

En una entrevista para Columbia Deportiva le consultaron si Alajuelense estaba preparada por si el Machillo Ramírez no siguiera como entrenador del equipo y esto respondió Joseph Joseph.

“Por ahora nuestra opción principal es continuar con el Machillo Ramírez, no tenemos dudas sobre eso, ahora si en algún momento nos tocará continuar sin él, ya veremos y tomaremos decisiones“, comentaba Joseph Joseph.

Sin embargo, entre los nombres que empiezan a sonar como posibles candidatos para reemplazar a Óscar “Machillo” Ramírez en el banquillo de Alajuelense aparecen perfiles vinculados directamente con la institución, como Wardy Alfaro, asistente técnico del primer equipo; Júnior Díaz, actual entrenador de AD Sarchí; y Bryan Ruiz, quien dirige la categoría Sub-21 rojinegra.

Wardy Alfaro, asistente técnico de Alajuelense

Júnior Díaz, actual entrenador de AD Sarchí

Bryan Ruiz, DT la categoría Sub-21 en Alajuelense

Así se refirió Joseph Joseph a los mencionados: “Siempre digo que ellos están siguiendo el proceso ideal para llegar a ser entrenadores de mucho cartel y con mucho tiempo en el fútbol de Costa Rica. Ellos han invertido tiempo y recursos en su preparación. Eso es lo que uno busca con los entrenadores de la casa, que en el momento de la casa lleguen al primer equipo“, afirmó Joseph Joseph para Columbia Deportiva.

Con ese panorama, en Alajuelense no solo se analiza qué pasará con Óscar “Machillo” Ramírez, sino también quién podría tomar la posta si finalmente se da un relevo en el banquillo.

Mientras Joseph Joseph resalta la preparación y el crecimiento de técnicos formados en la casa, el club deja claro que mira con atención a perfiles que ya conocen la identidad rojinegra

