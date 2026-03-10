Mientras la Selección Honduras lo rechazó, Pedro Troglio sorprende a Banfield tras recibir oferta de club sudamericano

Mientras la Selección de Honduras le dijo que no, Pedro Troglio fue tentado por otro club sudamericano que le presentó una oferta directa para convertirlo en el nuevo DT, según informan desde Argentina.

De acuerdo a la información del periodista Uriel Iugt, Pedro Troglio recibió la oferta del Deportivo Cali de Colombia, pero la decisión del entrenador argentino se ganó el cariño de la gente de Banfield.

El reporte revela que Troglio rechazó la oferta al priorizar el compromiso asumido con el Banfield. “Tiene un compromiso con este equipo”, dijeron desde su entorno respecto a la oferta recibida.

La oferta recibida por Troglio se da apenas semanas después que la Selección de Honduras nombrara a José Francisco Molina como el nuevo entrenador; esto tras entrevistas a las que también se sometió el argentino.

Cabe señalar que, en diciembre de 2026 Banfield anunció que el entrenador multicampeón con Olimpia renovó su vinculación hasta diciembre de 2026 con El Taladro.

Entre los candidatos del Deportivo Cali también estuvo Reinaldo Rueda; sin embargo, el ex DT de La H se mantiene retirado de los banquillos.

Finalmente, el Deportivo Cali se decidió por firmar a Rafael Dudamel tras la salida de Alberto Gamero que renunció al equipo tras la derrota ante Once Caldas.

