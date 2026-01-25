¿Da la espalda a Motagua? Denil Maldonado confirma la respuesta sobre si desea jugar en Olimpia tras volver de Europa

Jugar en Olimpia o Motagua se ha vuelto normal para muchos jugadores, portar ambas camisas ya no demuestra odio entre las aficiones y los jugadores pueden decidir formar parte del rival aunque hayan nacido desde la cantera.

Denil Maldonado es un futbolista que nació en Motagua y sigue desarrollando su carrera en el extranjero, en el país catracho solo ha vestido de azul, pero le han preguntado si jugaría en Olimpia.

Durante una entrevista con “La Dupla”, el defensor fue consultado y ha dado una respuesta que nadie en Motagua vio venir.

Lo que dijo Denil Maldonado sobre jugar en Olimpia

“Uno nunca sabe, te voy a decir algo, Motagua me vio crecer, pero a veces las vueltas de la vida, uno no las sabe. Yo puedo llegar a Motagua porque es mi casa, pero al final en el transcurso del camino no sé qué pueda pasar”.

Con esto, Maldonado no descarta vestirse de blanco en el futuro y sería un duro golpe para Motagua, que quiere que sea hombre de un solo club.

Denil ya ha pasado por clubes como el Ciclón, Los Ángeles FC, Universitatea Craiova y ahora con Rubin Kazan.

