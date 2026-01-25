Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

¿Da la espalda a Motagua? Denil Maldonado confirma la respuesta sobre si desea jugar en Olimpia tras volver de Europa

Denil Maldonado está pronto a volver al fútbol luego de una dura lesión y ha respondido a una pregunta complicada.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Sigue a FCA en Google!
Denil Maldonado respondió a la pregunta si jugaría en Olimpia.
Denil Maldonado respondió a la pregunta si jugaría en Olimpia.

Jugar en Olimpia o Motagua se ha vuelto normal para muchos jugadores, portar ambas camisas ya no demuestra odio entre las aficiones y los jugadores pueden decidir formar parte del rival aunque hayan nacido desde la cantera.

Denil Maldonado es un futbolista que nació en Motagua y sigue desarrollando su carrera en el extranjero, en el país catracho solo ha vestido de azul, pero le han preguntado si jugaría en Olimpia.

Motagua causa revuelo en Boca Juniors y de esto le echan la “culpa” sobre el fichaje caído de Rodrigo Auzmendi

ver también

Motagua causa revuelo en Boca Juniors y de esto le echan la “culpa” sobre el fichaje caído de Rodrigo Auzmendi

Durante una entrevista con “La Dupla”, el defensor fue consultado y ha dado una respuesta que nadie en Motagua vio venir.

Lo que dijo Denil Maldonado sobre jugar en Olimpia

“Uno nunca sabe, te voy a decir algo, Motagua me vio crecer, pero a veces las vueltas de la vida, uno no las sabe. Yo puedo llegar a Motagua porque es mi casa, pero al final en el transcurso del camino no sé qué pueda pasar”.

Con esto, Maldonado no descarta vestirse de blanco en el futuro y sería un duro golpe para Motagua, que quiere que sea hombre de un solo club.

Denil ya ha pasado por clubes como el Ciclón, Los Ángeles FC, Universitatea Craiova y ahora con Rubin Kazan.

Publicidad
Jeaustin Campos sorprende a todos en Honduras con inesperada solicitud que no había hecho ni en Costa Rica

ver también

Jeaustin Campos sorprende a todos en Honduras con inesperada solicitud que no había hecho ni en Costa Rica

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Motagua lo dio de baja: fichó por otro club de Centroamérica, pero algo inesperado lo deja fuera
Honduras

Motagua lo dio de baja: fichó por otro club de Centroamérica, pero algo inesperado lo deja fuera

Motagua causa revuelo en Boca Juniors y de esto le echan la “culpa” sobre el fichaje caído de Rodrigo Auzmendi
Honduras

Motagua causa revuelo en Boca Juniors y de esto le echan la “culpa” sobre el fichaje caído de Rodrigo Auzmendi

Jorge Álvarez responde a la polémica que tomó por sorpresa a Olimpia tras frustrarse su pase a Alajuelense
Honduras

Jorge Álvarez responde a la polémica que tomó por sorpresa a Olimpia tras frustrarse su pase a Alajuelense

“Me tiene preparado”: Jorge Álvarez por fin da a conocer por qué no fichó por Alajuelense y Olimpia queda pendiente
Honduras

“Me tiene preparado”: Jorge Álvarez por fin da a conocer por qué no fichó por Alajuelense y Olimpia queda pendiente

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo