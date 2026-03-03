A reemplazar otro crack de Concacaf: Keyrol Figueroa y su gran salto al equipo menos pensado de Europa

Siguen llegando rumores sobre Keyrol Figueroa y ahora desde Estados Unidos ha dando el último reporte sobre el futuro del futbolista de sangre hondureña gracias a su padre Maynor figueroa.

Todavía no estampó su renovación con el Liverpool y son varios los equipos que han sonado para que el delantero vaya el próximo mercado.

Ahora, se informa del interés del PSV de Países Bajos, quien considera una posible trasferencia para hacer crecer a Keyrol. La Eredivisie es una de las ligas que más hace crecer a los jugadores.

Keyrol Figueroa interesa al PSV para reemplazar a otro crack de Concacaf

“Los jugadores de Estados Unidos Keyrol Figueroa y Peyton Miller son dos de los nombres que el PSV está considerando para un posible traspaso en la ventana de transferencias de verano”, se informa.

El PSV espera este verano la salida de algunos jugadores clave, uno de ellos Ricardo Pepi, al que Keyrol llegaría a reemplazar en el ataque.

Recordemos que Figueroa ha recibido interés de varios clubes y no se descarta una salida del Liverpool, que también pondría sobre la mesa una oferta de renovación.

