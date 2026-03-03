Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

A reemplazar otro crack de Concacaf: Keyrol Figueroa y su gran salto al equipo menos pensado de Europa

Desde Europa confirma que Keyrol Figueroa podría reemplazar a otro crack de Concacaf en el próximo mercado de fichajes.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Keyrol Figueroa no ha renovado con el Liverpool y esto informan.
Keyrol Figueroa no ha renovado con el Liverpool y esto informan.

Siguen llegando rumores sobre Keyrol Figueroa y ahora desde Estados Unidos ha dando el último reporte sobre el futuro del futbolista de sangre hondureña gracias a su padre Maynor figueroa.

Todavía no estampó su renovación con el Liverpool y son varios los equipos que han sonado para que el delantero vaya el próximo mercado.

Minnesota United de James Rodríguez sorprende a Honduras sobre Alberth Elis y ocurre por primera vez

ver también

Minnesota United de James Rodríguez sorprende a Honduras sobre Alberth Elis y ocurre por primera vez

Ahora, se informa del interés del PSV de Países Bajos, quien considera una posible trasferencia para hacer crecer a Keyrol. La Eredivisie es una de las ligas que más hace crecer a los jugadores.

Keyrol Figueroa interesa al PSV para reemplazar a otro crack de Concacaf

“Los jugadores de Estados Unidos Keyrol Figueroa y Peyton Miller son dos de los nombres que el PSV está considerando para un posible traspaso en la ventana de transferencias de verano”, se informa.

El PSV espera este verano la salida de algunos jugadores clave, uno de ellos Ricardo Pepi, al que Keyrol llegaría a reemplazar en el ataque.

“Ningún futbolista”: José Francisco Molina impacta con su respuesta sobre la primera convocatoria como DT de Honduras

ver también

“Ningún futbolista”: José Francisco Molina impacta con su respuesta sobre la primera convocatoria como DT de Honduras

Recordemos que Figueroa ha recibido interés de varios clubes y no se descarta una salida del Liverpool, que también pondría sobre la mesa una oferta de renovación.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Selección de Honduras avisa a Keyrol Figueroa y sale a la luz lo que hará Francis Hernández: “Arrancarán el proceso”
Honduras

Selección de Honduras avisa a Keyrol Figueroa y sale a la luz lo que hará Francis Hernández: “Arrancarán el proceso”

Keyrol Figueroa preocupa en el Liverpool en medio de pedidos para que juegue con Honduras
Honduras

Keyrol Figueroa preocupa en el Liverpool en medio de pedidos para que juegue con Honduras

Mientras Honduras lo busca, Keyrol Figueroa recibe determinante mensaje de jugador del Liverpool
Honduras

Mientras Honduras lo busca, Keyrol Figueroa recibe determinante mensaje de jugador del Liverpool

Minnesota United de James Rodríguez sorprende a Honduras sobre Alberth Elis y ocurre por primera vez
Honduras

Minnesota United de James Rodríguez sorprende a Honduras sobre Alberth Elis y ocurre por primera vez

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo