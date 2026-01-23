Mientras la FFH confirma que hará “un intento” por Keyrol Figueroa, Estados Unidos amenaza con robarle otra joya a Honduras

El vicepresidente de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), “Tato” Saybe, aseguró que harán un intento para convencer a Keyrol Figueroa de que vista la camisa bicolor y no la de Estados Unidos.

Sin embargo, Estados Unidos ya está amenazando con robarle una nueva joya: Se trata de Keyvan Figueroa, hermano menor de Keyrol; ambos hijos de la leyenda del fútbol de Honduras, Maynor Figueroa.

Keyvan Figueroa, bajo el análisis de Fútbol Centroamérica

Fútbol Centroamérica está de estreno. Tiene nuevo canal de Youtube y un analista que recién se incorpora al equipo: César Mosquera, quien descubre y analiza a jóvenes talentos de la región.

Y en su video debut se ocupó de Keyvan Figueroa, el jugador de apenas 14 años ya fue fichado por la academia del Burnley FC de Inglaterra tras su paso por formativas en Estados Unidos.

El hijo de Maynor se unió al club inglés en octubre de 2025 y será allí donde continúe su formación en un equipo que trabaja en la intensidad y potencia, aptitudes que exige el fútbol inglés.

Keyvan Figueroa es un habilidoso extremo al que Estados Unidos ya le puso un ojo tras su paso por las inferiores de Houston Dynamo.

Ahora, el reto queda para la FFH que tiene como reto convencer a los Figueroa de unirse al proyecto de Honduras o representar a los norteamericanos que se siguen sirviendo del talento latinoamericano.

¿Cómo está el caso de Keyrol?

La FFH recientemente contrató a Francis Hernández como su director deportivo y entre sus diferentes retos está el caso de Keyrol Figueroa para convencerlo como ya hizo con Lamine Yamal.

“Keyrol es un prospecto que no podemos dejar ir, igual a los hijos de David (Suazo). Keyrol es un jugador diferente, no es para que forme parte del inventario, sería una pieza clave para el fútbol de Honduras”, dijo Saybe en una reciente entrevista para Más que fútbol.

Aunque desde la federación informan que ya están dando seguimiento al caso, Fútbol Centroamérica confirmó que a día de hoy, nadie de la federación se ha puesto en contacto con la joya.