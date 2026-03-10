Llega desde Panamá: Machillo Ramírez reemplazaría a Malcom Pilone con un extranjero que entusiasma a Alajuelense

La afición de Liga Deportiva Alajuelense inició la semana recibiendo una noticia desoladora. A través de un comunicado oficial, el club rojinegro informó que Malcom Pilone “presenta una ruptura completa del ligamento cruzado anterior con compromiso meniscal y del ligamento colateral medial”.

Se espera que el volante argentino, que tuvo la mala fortuna de lesionarse en su primera titularidad bajo el mando de Óscar Ramírez, no pueda volver a jugar hasta dentro de nueve meses, por lo que el cuerpo técnico ya comienza a pensar en su reemplazo.

Malcom Pilone libera un cupo de extranjero

Aunque el mercado de fichajes se encuentra cerrado, la Liga tiene la opción de aprovechar el cupo de extranjero que Pilone deja vacante para inscribir a otro jugador foráneo de cara a la recta final del Torneo Clausura 2026.

Teniendo en cuenta que el haitiano Tristán Demetrius se encuentra cedido en Guadalupe FC hasta el final de la temporada, Machillo Ramírez debe fijarse en los demás extranjeros que se destacan en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), y uno de ellos es Raheen Cuello.

“¿Llegó su momento?”: Panamá señala a Raheen Cuello

Cuello es un veloz extremo panameño de 19 años que hace tiempo viene destacándose en la categoría Sub-21 de la Liga. Con pasado en Sporting San Miguelito, aterrizó en Turrúcares a inicios de 2025 mediante un contrato hasta finales de 2027.

El medio COS, de Panamá, apuntó a la posibilidad de que el joven canalero refuerce al primer equipo ante la baja de Pilone: “¿Llegó su momento? Alajuelense informó en sus redes sociales la baja del volante Malcom Pilone por una grave lesión en la rodilla. Esto permitiría al club de Costa Rica inscribir a otro extranjero. ¿Será esta la oportunidad para el delantero panameño Raheen Cuello?”, plantearon en sus redes sociales.

En las próximos días los manudos conocerán si el cuerpo técnico de Óscar Ramírez decide hacer uso del cupo foráneo que liberaría Malcom Pilone para darle a Raheem Cuello la oportunidad de demostrar su talento en el Morera Soto.

En síntesis

-Malcom Pilone sufrió una ruptura de ligamento cruzado y será baja por nueve meses.

-La lesión permite a Alajuelense liberar un cupo de extranjero en el Torneo Clausura 2026.

-El extremo panameño Raheen Cuello destaca como posible reemplazo con contrato hasta finales de 2027.