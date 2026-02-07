Mientras Dereck Moncada es figura en Colombia, esta es la noticia que Liverpool confirma sobre Keyrol Figueroa

Dereck Moncada anotó doblete en Colombia con el Inter Bogotá y llegó a cuatro goles desde que llegó al fútbol cafetero, convirtiéndose en uno de los máximos goleadores de esa liga.

En Honduras se está hablando mucho del ex Olimpia, ya que el impacto que ha tenido fue inmediato y el dueño de su ficha, Necaxa, se frota las manos.

Pero no solo Dereck la pasa bien, otro hondureño, hijo de la leyenda, Maynor Figueroa, recibió una noticia que seguro pone felices a los catrachos.

¿Qué noticia se confirmó sobre Keyrol Figueroa?

El atacante Keyrol Figueroa traviesa un gran momento con el equipo Sub-21 del Liverpool, con el cual suma 11 goles en 12 partidos disputados en esta temporada.

Esos números lo han hecho ser nominado para recibir el premio a jugador del mes de enero en la Premier League 2.

“El trío de Liverpool ha sido reconocido por sus excelentes actuaciones en el nivel Sub-21 en el primer mes de 2026. Figueroa anotó un doblete en el último momento para completar una victoria de remontada en Norwich City y luego anotó contra Arsenal y Leeds United”, escribió el Liverpool en su página oficial.

Keyrol pudo dejar el Liverpool en el pasado mercado de fichajes, pero al final decidió quedarse y buscar una renovación en la cual se trabaja dentro del club.

