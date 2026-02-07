Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Mientras Dereck Moncada es figura en Colombia, esta es la noticia que Liverpool confirma sobre Keyrol Figueroa

No solo Dereck Moncada ha sido noticia en la legión catracha, también Keyrol Figueroa brilla con su propia luz.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Dereck Moncada fue figura en Colombia y esto pasa con Keyrol Figueroa.
Dereck Moncada fue figura en Colombia y esto pasa con Keyrol Figueroa.

Dereck Moncada anotó doblete en Colombia con el Inter Bogotá y llegó a cuatro goles desde que llegó al fútbol cafetero, convirtiéndose en uno de los máximos goleadores de esa liga.

En Honduras se está hablando mucho del ex Olimpia, ya que el impacto que ha tenido fue inmediato y el dueño de su ficha, Necaxa, se frota las manos.

Inter Bogotá ya conoce la verdad sobre la lesión de Dereck Moncada y se muestra la dura imagen de su pie

ver también

Inter Bogotá ya conoce la verdad sobre la lesión de Dereck Moncada y se muestra la dura imagen de su pie

Pero no solo Dereck la pasa bien, otro hondureño, hijo de la leyenda, Maynor Figueroa, recibió una noticia que seguro pone felices a los catrachos.

¿Qué noticia se confirmó sobre Keyrol Figueroa?

El atacante Keyrol Figueroa traviesa un gran momento con el equipo Sub-21 del Liverpool, con el cual suma 11 goles en 12 partidos disputados en esta temporada.

Esos números lo han hecho ser nominado para recibir el premio a jugador del mes de enero en la Premier League 2.

“El trío de Liverpool ha sido reconocido por sus excelentes actuaciones en el nivel Sub-21 en el primer mes de 2026. Figueroa anotó un doblete en el último momento para completar una victoria de remontada en Norwich City y luego anotó contra Arsenal y Leeds United”, escribió el Liverpool en su página oficial.

Publicidad
Dereck Moncada tiene agitada a toda Honduras con lo que hace en Colombia y envía este mensaje a Carlos Pavón

ver también

Dereck Moncada tiene agitada a toda Honduras con lo que hace en Colombia y envía este mensaje a Carlos Pavón

Keyrol pudo dejar el Liverpool en el pasado mercado de fichajes, pero al final decidió quedarse y buscar una renovación en la cual se trabaja dentro del club.

Tweet placeholder
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Inter Bogotá ya conoce la verdad sobre la lesión de Dereck Moncada y se muestra la dura imagen
Honduras

Inter Bogotá ya conoce la verdad sobre la lesión de Dereck Moncada y se muestra la dura imagen

Honduras obtiene la reacción más esperada de Dereck Moncada y revela quién es su referente
Honduras

Honduras obtiene la reacción más esperada de Dereck Moncada y revela quién es su referente

Dereck Moncada tiene agitada a toda Honduras y envía este mensaje a Carlos Pavón
Honduras

Dereck Moncada tiene agitada a toda Honduras y envía este mensaje a Carlos Pavón

Ariel Rodríguez da el gran salto en Saprissa
Deportivo Saprissa

Ariel Rodríguez da el gran salto en Saprissa

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo