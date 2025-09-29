Mientras Alajuelense pierde jugadores por el escándalo de Creichel Pérez y John Paul Ruiz, Motagua recibe habilitación de Concacaf

La semana más importante para el semestre del Fútbol Club Motagua a nivel internacional ha iniciado.

Después del histórico triunfo en Alajuela ante el bicampeón de la Copa Centroamericana, las ´Águilas´ buscan finiquitar la serie como locales este martes.

Los dirigidos por Javier López ya recibieron la buena noticia de la habilitación de todo el estadio para el encuentro, sin embargo, no es la única buena noticia en la previa al duelo ante los “Manudos”.

Publicidad

Publicidad

ver también Julián Martínez recibe la notificación de su ´castigo´ por parte del equipo de Vinicius Jr y preocupa a toda Honduras

¿Qué habilitación recibió Motagua para enfrentar a Alajuelense?

El 19 veces campeón de Honduras recuperará a varios futbolistas para la vuelta de los 4tos de final de la Copa.

El ´Ciclón´ no pudo contar con tres jugadores, dos titulares indiscutibles, en el encuentro de ida pero han sido habilitados por Concacaf para la revancha.

Publicidad

Es así como a la convocatoria regresan los laterales derechos Christopher Meléndez y Luis Santamaría, además del lateral izquierdo Ricky Zapata.

Publicidad

Los tres futbolistas se habían perdido el primer encuentro de la serie por sanción que justamente cumplieron en el duelo inicial de la eliminatoria.

Publicidad

López recupera a sus dos mejores jugadores por las bandas en defensa y podrá utilizarlos; en el Morera Soto, Carlos Argueta y Clever Portillo ocuparon sus lugares.

En duda para el estratega español está la presencia del mediocampista Óscar Padilla Discua que se viene recuperando de una lesión.

Publicidad

Publicidad

De este modo, mientras Alajuelense pierde a varios jugadores por el escándalo disciplinario que atraviesa y también por la expulsión de Matarrita, el cuadro hondureño se fortalece para el vital duelo copero.

Ricky Zapata (segundo arriba de izquierda a derecha) y Christopher Meléndez (quinto arriba de izquierda a derecha) vuelven a la convocatoria de Motagua. (Foto: Concacaf).

Publicidad

ver también El prestigioso premio al que Andy Najar es candidato en la MLS y el fuerte aviso que envía al Inter Miami de Lionel Messi

Motagua solo tendrá una baja para enfrentar a Alajuelense

Es de esta manera que la única mala noticia para el cuadro del ´Azul Profundo´ será la ausencia de su capitán Marcelo Santos que se perderá el duelo de vuelta.

Publicidad

Cabe recordar que Santos salió expulsado por doble tarjeta amarilla por lo que tendrá que ver el encuentro desde la gradería.

Publicidad

Se espera que la cita de capitán sea utilizada por el defensor uruguayo Sebastián Cardozo.