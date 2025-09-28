Julián Martínez recibe la notificación de su ´castigo´ por parte del equipo de Vinicius Jr y preocupa a toda Honduras

Julián Martínez vive sus primeras semanas como legionario para Honduras tras su fichaje con Alverca FC de Portugal.

El buen central se unió al equipo que tiene como dueño a Vinicius Jr con muchas expectativas aunque el inicio no ha sido del todo bueno.

Martínez sorprendió al ser titular ante nada más y nada menos que Benfica y parecía que sería un inicialista habitual, aunque parece que todo eso ha cambiado tras su último partido.

Julián Martínez lamenta la decisión de Alverca este fin de semana

El ex-Olimpia dejó buenas sensaciones ante Benfica, pero luego fue convocado por Honduras para las Fechas Eliminatorias ante Haití y Nicaragua lo que le complicó su retorno al club.

Fue por eso que Martínez no participó en la victoria de su equipo ante Tondela, aunque terminó reapareciendo en el XI inicial contra Santa Clara.

Fue ante los Claristas que José Julián tuvo un grosero error que terminó en el 1-0 a favor de su rival y su DT parece haber tomado nota.

Debido a ese fatídico error al que hizo mención en conferencia de prensa, que el entrenador Custódio Castro, decidió no convocar al hondureño para el partido de este domingo en lo que parece ser un claro llamado de atención al jugador.

Alverca venció 2-0 a Vitória Guimaraes como local sin el hondureño en la nómina de convocados.

Fue la segunda victoria del cuadro del Ribatejo en la temporada, curiosamente ambas sin Martínez en el equipo.

Los de Castro suman 7 puntos tras dos triunfos y un empate en 7 partidos jugados en el inicio de la temporada.

Fue el tercer partido, de 6 posibles, en el que José Julián Martínez no fue convocado.

El siguiente encuentro del cuadro azul y rojo será el sábado 4 de octubre ante AVS Futebol SAD.

Ese será el último compromiso del catracho antes de la doble fecha eliminatoria con Honduras donde enfrentará a Costa Rica y Haití.

Será clave para Martínez y para Reinaldo Rueda ver si el jugador tiene actividad en ese compromiso, de lo contrario llegará con 2 semanas sin actividad.

Julián Martínez en Alverca FC

– No convocado v Braga (derrota 0-3)

– 25´ tras entrar de cambio v Estrela Amadora (empate 2-2)

– Titular v Benfica (derrota 1-2)

– No convocado v Tondela (victoria 1-0)

– Titular v Santa Clara (derrota 2-1)

– No convocado v Vitoria Guimaraes (victoria 2-0)