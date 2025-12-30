Saprissa lo buscó y Jafet Soto quiso llevárselo a Herediano, pero terminó eligiendo otro club de Costa Rica: “Fue difícil”

Ni bien finalizó el Torneo Apertura 2025, más de un equipo de la primera división de Costa Rica se interesó en los servicios de uno de los juveniles que más llamó la atención durante la temporada.

Se trata de Kendall Porras, volante ofensivo de 23 años que registró un gol y tres asistencias en 17 partidos con Municipal Pérez Zeledón. Entre los clubes que buscaban ficharlo estaban el Deportivo Saprissa y el Club Sport Herediano, pero existía un problema importante: aunque Porras jugó con los Guerreros del Sur, su ficha pertenece a Sporting FC, y la cesión tenía vigencia hasta el final del Clausura 2026.

ver también Todo Saprissa se conmueve con las palabras de Nicolás Delgadillo tras confirmarse su salida: “Mi familia…”

Ni Saprissa ni Herediano: Kendall Porras ya conoce su futuro

Finalmente, ni el equipo presidido por Jafet Soto ni el cuadro tibaseño lograron concretar la incorporación del mediocampista oriundo de San Isidro de El General.

El periodista Kevin Jiménez, especialista en el mercado de fichajes, confirmó este martes el desenlace del caso a través de sus redes sociales: “Kendall Porras se quedará 6 meses más en Pérez Zeledón, los clubes grandes estuvieron interesados pero fue difícil su salida”.

Tweet placeholder

Pérez Zeledón apunta alto en el Clausura

De esta manera, Pérez Zeledón logra retener por un semestre más a una de sus figuras del último torneo. Los Guerreros del Sur se quedaron muy cerca de clasificar a semifinales en el Apertura 2025, finalizando en la sexta posición de la fase regular, a cuatro puntos de Municipal Liberia, el último clasificado.

Publicidad

Publicidad

Con la continuidad asegurada de uno de sus jugadores más determinantes, apuntan a dar un paso más en el Clausura 2026 y convertirse en una de las grandes revelaciones del certamen.

ver también Es oficial: Saprissa confirma dos nuevos fichajes para Vladimir Quesada tras presentar a Tomás Rodríguez y Bancy Hernández

Luego de este periodo, el préstamo de Kendall Porras llegará a su fin y el futbolista deberá regresar a Sporting FC. No obstante, todo indica que, si mantiene este nivel, su futuro podría estar ligado a uno de los grandes del fútbol costarricense antes de que termine el 2026.