Fichaje inminente en Saprissa: Erick Lonnis ya escogió al reemplazante de Esteban Alvarado y en Tibás saltó la bronca

Tras el anuncio del retiro de Esteban Alvarado del fútbol profesional, Deportivo Saprissa enfrentó una situación sensible en su plantel, especialmente en la portería.

Sin embargo, desde la gerencia deportiva encabezada por Erick Lonnis, se activaron de inmediato las gestiones necesarias y ya se logró concretar la llegada de un nuevo portero.

¿Quién será el nuevo portero del Saprissa?

El periodista Kevin Jiménez informó que el guardameta Minor Álvarez, de 36 años de edad, se encuentra en “negociaciones avanzadas” para convertirse en el nuevo portero de Saprissa.

“Están en eso. Los morados buscan un portero de experiencia que apoye a los jóvenes arqueros. Minor es de pasado morado, eso inclinó la balanza.”, publicó el periodista en su cuenta oficial de X.

Recordemos que en sus inicios, Minor Álvarez estuvo con la “S” desde 2010 a 2011 para luego darle continuidad a su carrera, que se desarrolló entre el fútbol costarricense y el guatemalteco. Pero este pasado morado ayudó para una nueva etapa del arquero en Tibás.

A lo largo de su trayectoria, el portero de 36 años ha tenido un amplio recorrido, pasando por equipos como Cartaginés, Pérez Zeledón, Limón, Herediano y San José FC, además de etapas en Limón Black Star y en el ascenso.

En el plano internacional militó varios torneos con Cobán Imperial de Guatemala, proclamándose campeón del Torneo Apertura 2022, y más recientemente con Marquense, acumulando experiencia en diferentes contextos competitivos antes de asumir su nuevo reto.

Así reaccionó la afición de Saprissa y otros equipos a la inminente llegada de Minor Álvarez

La inminente llegada de Minor Álvarez a Saprissa no ha pasado desapercibida y ya genera múltiples reacciones de reprobación en el saprissismo, pero también en seguidores de otros equipos del fútbol tico, quienes se han expresado ante el posible arribo del experimentado guardameta al conjunto tibaseño.

