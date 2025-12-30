Edrick Menjívar en la cima de Concacaf: el portero de Olimpia consigue lo que ni Keylor Navas pudo

Edrick Menjívar ha recibido un enorme reconocimiento de Concacaf luego del 2025 que tuvo con la selección de Honduras y Olimpia.

A pesar de no clasificar a la Copa del Mundo 2026 y no llegar a la final de la Copa Centroamericana con Olimpia, Menjívar fue una de las figuras que más se destacó.

El arquero brilló con sus atajadas y también por tener defensas sólidas que lo ayudaron a tener varias vallas invictas y sobre todo a sacar puntos importantes en cada cotejo.

Concacaf premio a Edrick Menjívar por su buen 2025

Edrick Menjívar ha sido reconocido por la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol, que ha destacado sus participaciones y números que dejó con Honduras y Olimpia.

“Mantuvo 11 porterías a cero y jugó 2.100 minutos, el récord más alto en todas las competiciones en 9 juegos con Honduras y dos con Olimpia”.

Esta es una distinción que ni Keylor Navas puede presumir en Concacaf. Lástima que ni en su selección ni equipo lo acompañaron para conseguir los objetivos.

Tras no ir al Mundial 2026, Menjivar decidió retirarse de la selección de Honduras y poner punto final a su trayectoria en la Bicolor. Le han preguntado una otra vez si volverá y mantiene su postura de que no.

Con Olimpia está en una nueva final contra Marathón y buscará un nuevo título en el Apertura 2025, esto para seguir sumando medallas con el Albo.