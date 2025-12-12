El Club Sport Herediano ya trabaja en lo que será el 2026 después de la eliminación tempranera en la Liga Promérica. El Team quiere volver a ser campeón tras conseguir el Clausura 2025, aunque tiene una gran cuenta pendiente.

A pesar de haberse consagrado como el segundo más ganador en campeonatos nacionales tras superar a Alajuelense, el cuadro que preside Jafet Soto no está registrando buenas actuaciones en el plano centroamericano.

En la edición 2025 de la Copa Centroamericana, Herediano fue uno de los peores en cuanto a los resultados. No superó la fase de grupos y terminó en el último lugar del Grupo B con una victoria, un empate y dos derrotas.

Por eso, para la próxima edición del 2026, el conjunto florense recibió una gran noticia que le traerá beneficios pensando en su participación centroamericana. Luego de solicitarle a la Concacaf, Jafet Soto obtuvo el visto bueno de la confederación.

Herediano podrá jugar la Copa Centroamericana 2026 en su nuevo estadio

Según informó el periodista Kevin Jiménez en el programa Seguimos, Herediano podrá jugar en el nuevo Eladio Rosabal Cordero en la Copa Centroamericana que, según informaron desde el club florense, estará listo entre febrero y marzo del 2026.

Así se encontraba el estadio en septiembre. Foto: Prensa Herediano

De esta manera, Herediano disputará el certamen centroamericano en su nueva casa, la cual comenzó a construirse en 2020. Actualmente, está entrando en su última etapa. En septiembre, Jafet Soto aseguró que estaba en un 82%.