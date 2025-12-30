Mientras se define el futuro de Diego Campos tras su salida de la Liga Deportiva Alajuelense, su nombre sigue generando movimiento en el mercado centroamericano, especialmente luego de conocerse que uno de los grandes de la región decidió bajarse de la pelea por su fichaje.

En medio de los intereses de clubes como Cartaginés y Comunicaciones, el panorama permanece abierto para el delantero, cuyo próximo destino aún no está claro, pero continúa siendo tema de conversación.

¿Cuál grande de Centroamérica se bajó de la pelea con Cartaginés y Comunicaciones por Diego Campos?

El medio partidario Pasión Roja, uno de los más confiables en el entorno del Municipal, reveló que los Rojos tuvieron sobre la mesa la posibilidad de pujar por Diego Campos.

Diego Campos – Alajuelense

Sin embargo, según lo expuesto en su publicación, Gerardo Villa, presidente del club, decidió cerrarles la puerta a esas negociaciones debido a un tema económico, al considerar que las pretensiones salariales del jugador estaban fuera del alcance.

“Increíble, Villa dijo que no a Diego Campos por unos 10 mil dólares. Campos era un tremendo refuerzo”, afirmó Pasión Roja en su cuenta oficial de X.

De esta forma, Municipal decidió bajarse definitivamente de la pelea por Diego Campos luego de que su directiva considerara inviable avanzar en las negociaciones por un tema económico. Con este panorama el futuro del jugador sigue sobre la mesa y habrá que esperar cuál será su nuevo destino.