El prestigioso premio al que Andy Najar es candidato en la MLS y el fuerte aviso que envía al Inter Miami de Lionel Messi

El regreso de Andy Najar a la MLS ha sido a un nivel que impresionó a propios y extraños.

El lateral llegó de Olimpia a Nashville y desde el primer momento se consolidó como el titular indiscutible por la banda derecha de un equipo que se propuso ser protagonista durante la temporada.

¿A qué prestigioso premio es candidato Andy Najar en la MLS?

Najar Rodríguez ha marcado la pauta en gran parte de la campaña y en el último partido de su equipo no fue la excepción.

El catracho fue titular y jugador clave en la victoria como local por 3-1 ante Houston Dynamo.

Najar anotó el tercer gol del partido y sentenció el triunfo pero, sobre todo, la clasificación de Nashville a los Playoffs de la Major League Soccer.

La victoria permitió que “The Bhoys in Gold” llegaran a 53 puntos y amarraran de manera matemática la clasificación a postemporada.

Sumado a su gol, Andy Ariel fue escogido como el Jugador Más Valioso (MVP) del partido consolidándolo como uno de los líderes de su equipo.

El hondureño estableció un récord personal en su carrera de contribuciones de gol en la MLS en una sola temporada con 12.

Fue tras el partido que Nashville confirmó en su página oficial que Andy Najar es candidato al defensor del año en la Major League Soccer.

La última leyenda de Honduras registra dos goles y 10 asistencias a lo largo de la temporada y está empatado en el Top 5 de la liga en ese rubro.

Con su clasificación, Najar y sus compañeros envían un claro mensaje al Inter Miami de Lionel Messi y a todos los demás equipos de la liga: competirán por la MLS Cup.

Andy Najar buscará su primer título en Estados Unidos

Como si todo eso fuera poco, la temporada de Nashville puede ser aún mejor ya que el próximo encuentro es uno que puede entregarles el primer gran título de la temporada.

Los de Tennessee enfrentarán a Austin FC en la final del US Open Cup que se disputará el próximo 1 de octubre.

Es ahí donde Najar, y también el hondureño Bryan Acosta, buscarán su primer título de la temporada y de sus carreras en el balompié estadounidense.