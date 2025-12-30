Castigo ejemplar desde Fedefútbol: Alajuelense recibe la peor sanción posible tras ganar la 31 y se complica para el Clausura 2026

La euforia en Alajuela fue total. La Liga Deportiva Alajuelense rompió una larga sequía y levantó por fin la ansiada Liga 31, desatando una celebración histórica en el Morera Soto. Sin embargo, apenas bajó la espuma del festejo, llegó un golpe duro desde los escritorios: Fedefútbol aplicó un castigo ejemplar que deja secuelas de cara al Clausura 2026.

¿Cuál es la sanción que le dieron a Alajuelense?

El Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol dio a conocer las sanciones correspondientes al partido de vuelta de la final del Torneo de Apertura 2025 y el saldo para los manudos fue demoledor. Alajuelense deberá pagar ₡3.756.250 en multas, además de quedar advertido con posibles reducciones de aforo para futuros encuentros como local.

La resolución sorprendió por su severidad, ya que no se trató de una sola falta, sino de una acumulación de infracciones que ocurrieron tanto durante el partido como en la premiación posterior al título.

Entre los castigos figuran sanciones por lanzamiento de objetos peligrosos y no peligrosos, ingreso de personas ajenas al espectáculo, consumo de bebidas alcohólicas durante la premiación, uso de indumentaria no autorizada, futbolistas que se rehusaron a vestir la camiseta de campeones, retrasos en el desalojo del terreno de juego y, especialmente grave, el ingreso reiterado de artículos pirotécnicos, que derivó en multas altas y advertencias formales de reducción del aforo en un 20%.

Alajuelense fue sancionado por sus festejos. (Foto: LDA)

El rubro más pesado fue precisamente el de la pirotecnia: una sanción de ₡500.000 por primera vez y otra de ₡750.000 por reincidencia, ambas acompañadas de advertencias que podrían afectar seriamente el ambiente del Morera Soto si vuelven a repetirse en el Clausura 2026.

Desde la dirigencia y el entorno rojinegro reconocen que la multa es elevada y que las advertencias no son un tema menor, sobre todo pensando en un torneo donde Alajuelense defenderá el título y necesitará a su afición en plenitud. Aun así, el mensaje interno es claro: el castigo no empaña la conquista.