“Finiquitará su contrato”: José Giacone ya definió a la primera víctima de su limpieza en Herediano

El pasado 22 de diciembre, el Club Sport Herediano hizo oficial la contratación de José Giacone como nuevo director técnico del equipo de cara al Torneo Clausura 2026, luego del duro golpe que representó no alcanzar siquiera las semifinales del Apertura 2025 siendo los vigentes bicampeones de Costa Rica.

Exactamente una semana después de este anuncio, el periodista Kevin Jiménez dio a conocer que el Team romperá su vínculo con uno de los jugadores que menos participación tuvo durante el último semestre.

Nueva salida en Herediano

“Juan Luis Pérez finiquitará su contrato con Herediano”, informó el especialista en fichajes a través de sus redes sociales, añadiendo que el Inter San Carlos de la segunda división estaría muy interesado en hacerse con sus servicios una vez que se desvincule del club rojiamarillo.

El defensor nicaragüense de 26 años apenas participó en dos de los 18 partidos que disputó Herediano en el Apertura 2025, lo que representa solo el 8% de los minutos posibles. Además, vio acción en un encuentro de la Copa Centroamericana y en otro de la Copa de Costa Rica.

Además, a pesar de contar con experiencia internacional con la Selección de Nicaragua (donde acumula 17 partidos oficiales y 3 goles), Pérez no fue tomado en cuenta por Marco Antonio “Fantasma” Figueroa en la fase final de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Los números que deja Flores en el Team

En total, el zaguero con pasado en Liga Deportiva Alajuelense disputó 25 partidos como florense, en los que aportó un gol, una asistencia y recibió una tarjeta amarilla.

Aunque Giacone conoce bien a Pérez por su etapa en Diriangén, donde lo dirigió en 13 partidos, el técnico argentino ha decidido no incluirlo en sus planes para el 2026.