Guatemala

No es Municipal: Rubio Rubín puso la firma y tiene nuevo equipo lejos de Guatemala para 2026

Guatemala no contará con la presencia de Rubio Méndez Rubín para la temporada 2026.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Rubio Rubín tiene nuevo equipo lejos de Guatemala: no jugará en Municipal.
Guatemala se ilusionaba con la aparición de Rubio Rubín en el fútbol local, pero los rumores no llegaron a buen puerto. Finalmente, el futbolista puso su firma y tiene nuevo equipo para la temporada 2026. Espera dar lo mejor en dicha etapa.

Méndez Rubín quedó libre del Charleston Battery de la USL Championship tras siete meses de participación. Dentro de ese plazo, disputó un total de 22 juegos en los que marcó cuatro goles y otorgó tres asistencias. Fueron 1006 minutos.

El delantero de la Selección Nacional se dispuso a buscar dónde continuar con su carrera. Cuando muchos rumores lo ligaban a Municipal, recibió su presentación oficial lejos de tierras chapinas. Rubín va a jugar para El Paso Locomotive FC.

Guatemala se sorprende: Rubio Rubín jugará en El Paso Locomotive FC de la USL

El Paso Locomotive FC anunció el martes la contratación del delantero Rubio Rubín de cara a la temporada 2026 del Campeonato de la USL. La transacción está pendiente de la aprobación de la liga y la federación, aunque es un detalle.

Los términos del acuerdo no se revelarán, según indican las políticas del club en el que Méndez Rubín comenzará su próximo año de carrera. El director técnico del equipo demostró estar contento por poder sumar a un jugador de su calibre.

Rubio Rubín, delantero de Guatemala, en Charleston Battery (RRSS).
“Estamos muy contentos de incorporar a Rubio al equipo, dijo Ray Saari. Rubio es un excelente delantero que ha demostrado constantemente que tiene las cualidades y la mentalidad ganadora que se requieren para ser un delantero de élite en la USL Championship. Su técnica, inteligencia y esfuerzo lo hacen ser un jugador ideal”.

