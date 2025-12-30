Todo Saprissa se conmueve con las palabras de Nicolás Delgadillo tras confirmarse su salida: “Mi familia…”

El domingo 28 de diciembre, el Deportivo Saprissa hizo oficial la salida de Nicolás Delgadillo de la institución. El extremo argentino de 28 años, que arribó a Tibás a principios del 2025, acordó con la directiva el finiquito de su contrato luego de haber participado en 30 partidos oficiales defendiendo la camiseta morada, en los que anotó tres goles.

“La institución agradece la disposición, el profesionalismo y el respeto demostrados por el jugador, así como por su representante, a lo largo de este proceso, y les desea el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos personales y profesionales”, fue el mensaje con el que el Monstruo se despidió de Delgadillo.

Tweet placeholder

ver también Es oficial: Saprissa confirma dos nuevos fichajes para Vladimir Quesada tras presentar a Tomás Rodríguez y Bancy Hernández

El mensaje de despedida de Nicolás Delgadillo

Y el extremo con pasado en Vélez Sarsfield y Colón de Santa Fe no dudó en retribuir las palabras de agradecimiento del club. En la publicación de Instagram donde Saprissa comunicó su salida, dejó un mensaje que conmovió a los aficionados.

“@deportivosaprissa muchas gracias! Les agradezco el cariño y respeto que me brindaron, tanto a mí como a mi familia!!! Les deseo lo mejor y muchos éxitos”, escribió Delgadillo.

Así se despidió Delgadillo (Instagram).

Publicidad

Publicidad

Los morados le desean lo mejor

Además de cosechar decenas de “me gusta”, las palabras del sudamericano recibieron múltiples respuestas de la afición morada, que le reconoció su entrega más allá de no haber logrado consolidarse plenamente como titular.

“Mae, por mi parte se le va a extrañar mucho. Sos un crack, gracias por defender la camisa del más grande”, escribió un usuario. “Papi, usted salió como los grandes, y los huevos que puso eso nadie se lo va a quitar. Ojalá el destino le tenga algo bueno y gracias por sudar la camiseta de verdad”, comentó otro aficionado.

Publicidad

ver también “Fichajazo”: Kevin Jiménez anuncia lo que todo Saprissa quería escuchar para el 2026

Ahora, Nicolás Delgadillo quedó en condición de agente libre, por lo que está en plena libertad de negociar su futuro deportivo y firmar con el club que desee de cara al 2026. Mientras tanto, en Tibás quedará el recuerdo de un futbolista que, más allá de los números, respetó el uniforme del equipo más ganador de Costa Rica.