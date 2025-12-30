“Futuro incierto”: desde México no aseguran la continuidad de Keylor Navas en Pumas y crece la ilusión en Saprissa

Keylor Navas vivió un año futbolístico cargado de emociones, marcado a fuego por su regreso a la Selección de Costa Rica y el dolor del objetivo no cumplido: clasificar al país al Mundial 2026.

Pero también fue intenso a nivel clubes, con ese fugaz paso por Newell’s que empezó con el pie derecho gracias a su rendimiento bajo los tres palos y tuvo un amargo cierre, debido a su insistencia por marcharse a Pumas UNAM. Allí, cerró el semestre quedándose fuera de la liguilla del Torneo Apertura 2025.

Sin embargo, el portero de 39 años pasó la página y esta semana se unió al resto de sus compañeros en la pretemporada que encabeza Efraín Juárez desde principios de diciembre con el objetivo de poner a punto al puntel para la doble competencia que se avecina: la Liga MX y la Copa de Campeones de la Concacaf.

Incertidumbre por la continuidad de Keylor Navas en Pumas

El detalle es que Navas inició los trabajos en medio de rumores que sitúan su futuro en América de Cali. Un contexto particular, potenciado por el hecho de que le quedan seis meses de contrato en el equipo Universitario y, hasta el momento, no hay novedades sobre su renovación.

Un factor clave para fichar por Pumas fue la cercanía geográfica de México con su natal Costa Rica por temas personales y también profesionales, entre ellos, la posibilidad de jugar en una de las sedes del Mundial. Pero el escenario cambió con la no clasificación de La Sele y desde el periódico El Tiempo se animan a hablar de un “futuro incierto” para el tico.

Al hecho de que a Navas le queda contrato hasta junio de 2026 y la institución, según el citado medio, ya “analiza opciones para su reemplazo”, se le suma el vacío que quedó en la portería Deportivo Saprissa a partir del retiro de Esteban Alvarado. Lo cual motorizó el deseo de la afición morada de ver a la leyenda defendiendo otra vez el arco del club que lo formó.

Keylor Navas lleva días entrenando con Pumas UNAM. ¿El Clausura 2025 será su último torneo en la institución? (Foto: Pumas)

Si bien en las últimas horas se confirmó que Minor Álvarez, ex Marquense, es el elegido por la directiva de Saprissa para reemplazar a Alvarado, existe la chance de que Keylor regrese a la institución, pero recién dentro de 3 o 4 torneos. Por lo que habrá que esperar para ver al ex Real Madrid y PSG cerrar el círculo en Tibás.