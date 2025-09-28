Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Copa Centroamericana

“Habilitado”: Motagua confirma la noticia que complica aún más a Alajuelense en medio del escándalo de Creichel Pérez y John Paul Ruiz

Motagua dio a conocer a una de los mejores noticias posibles en la previa de la revancha contra Alajuelense por Copa Centroamericana.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Motagua le notifica a Alajuelense una noticia que lo beneficia.
Motagua le notifica a Alajuelense una noticia que lo beneficia.

El Fútbol Club Motagua está a un paso de dar el batacazo y eliminar al bicampeón de la Copa Centroamericana, Liga Deportiva Alajuelense.

El cuadro dirigido por Javier López ganó el partido de ida 1-0 con gol de Mathías Vázquez y ahora quiere liquidar la serie de local.

La alarmante estadística de Choco Lozano que asusta a Honduras tras la brutal patada a Sergio Ramos que le partió la cara

ver también

La alarmante estadística de Choco Lozano que asusta a Honduras tras la brutal patada a Sergio Ramos que le partió la cara

Las noticias al rededor del partido no paran y en las últimas horas se ha confirmado un escándalo disciplinario por el que Creichel Pérez y John Paul Ruiz han sido separados de la expedición “Manuda”.

Publicidad

Es en medio de todo ese problema que Motagua le ha confirmado a los de Alajuela una noticia que los perjudicará durante el partido del martes.

¿Qué noticia le confirmó Motagua a Alajuelense?

En las últimas horas el ´Ciclón Azul´ hizo oficial en sus redes sociales la novedad que alegra a todos sus aficionados.

Publicidad

Motagua confirmó que el sector de sol del Estadio Nacional de Tegucigalpa, el más grande del recinto, estará habilitado para la vuelta de los 4tos de final.

De esta manera las ´Águilas´ esperan un llenazo en todo el Estadio cuando reciban a Alajuelense en un partido histórico.

Publicidad
Tweet placeholder

Con esto la capacidad máxima del estadio estará disponible para todos los hinchas del ´Azul´ con cerca de 35.000 boletos a la venta.

Publicidad

Es de esta manera como los del ´Machillo´ Ramírez tendrán cuatro rivales a los cuales sobreponerse: Motagua, su afición, el resultado en contra y el reloj.

El prestigioso premio al que Andy Najar es candidato en la MLS y el fuerte aviso que envía al Inter Miami de Lionel Messi

ver también

El prestigioso premio al que Andy Najar es candidato en la MLS y el fuerte aviso que envía al Inter Miami de Lionel Messi

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
John Paul Ruiz rompe el silencio tras ser borrado de la lista
Liga Deportiva Alajuelense

John Paul Ruiz rompe el silencio tras ser borrado de la lista

Machillo Ramírez define a los reemplazantes tras limpiar a 4 jugadores
Liga Deportiva Alajuelense

Machillo Ramírez define a los reemplazantes tras limpiar a 4 jugadores

"Decisión institucional": Alajuelense borra a cuatro figuras de Machillo Ramírez
Liga Deportiva Alajuelense

"Decisión institucional": Alajuelense borra a cuatro figuras de Machillo Ramírez

Equipo histórico de El Salvador rompe el mercado con un fichaje procedente desde México
El Salvador

Equipo histórico de El Salvador rompe el mercado con un fichaje procedente desde México

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo