“Habilitado”: Motagua confirma la noticia que complica aún más a Alajuelense en medio del escándalo de Creichel Pérez y John Paul Ruiz

El Fútbol Club Motagua está a un paso de dar el batacazo y eliminar al bicampeón de la Copa Centroamericana, Liga Deportiva Alajuelense.

El cuadro dirigido por Javier López ganó el partido de ida 1-0 con gol de Mathías Vázquez y ahora quiere liquidar la serie de local.

Las noticias al rededor del partido no paran y en las últimas horas se ha confirmado un escándalo disciplinario por el que Creichel Pérez y John Paul Ruiz han sido separados de la expedición “Manuda”.

Es en medio de todo ese problema que Motagua le ha confirmado a los de Alajuela una noticia que los perjudicará durante el partido del martes.

¿Qué noticia le confirmó Motagua a Alajuelense?

En las últimas horas el ´Ciclón Azul´ hizo oficial en sus redes sociales la novedad que alegra a todos sus aficionados.

Motagua confirmó que el sector de sol del Estadio Nacional de Tegucigalpa, el más grande del recinto, estará habilitado para la vuelta de los 4tos de final.

De esta manera las ´Águilas´ esperan un llenazo en todo el Estadio cuando reciban a Alajuelense en un partido histórico.

Con esto la capacidad máxima del estadio estará disponible para todos los hinchas del ´Azul´ con cerca de 35.000 boletos a la venta.

Es de esta manera como los del ´Machillo´ Ramírez tendrán cuatro rivales a los cuales sobreponerse: Motagua, su afición, el resultado en contra y el reloj.