Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Mercado de fichajes

“Jóvenes promesas”: Saprissa anuncia a las joyas que reforzarán al equipo de Vladimir Quesada en 2026

Además de los nuevos fichajes, Deportivo Saprissa sumará talento joven al primer equipo para el Clausura 2026.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Sigue a FCA en Google!
Sangre joven para Vladimir Quesada.
© Prensa Saprissa.Sangre joven para Vladimir Quesada.

Este martes 30 de diciembre, el Deportivo Saprissa compartió un comunicado oficial para anunciar el regreso a la institución de Luis Paradela y Rachid Chirino tras el final de sus respectivos préstamos en la U. Craiova de Rumania y AD San Carlos.

Pero en el mismo texto en el que se confirmó el retorno de ambos atacantes, el Monstruo reveló que para el Torneo Clausura 2026 Vladimir Quesada también podrá contar con otro tipo de refuerzos: juveniles del Centro Deportivo “Beto” Fernández que se consolidarán en el primer equipo.

Saprissa lo buscó y Jafet Soto quiso llevárselo a Herediano, pero terminó eligiendo otro club de Costa Rica: “Fue difícil”

ver también

Saprissa lo buscó y Jafet Soto quiso llevárselo a Herediano, pero terminó eligiendo otro club de Costa Rica: “Fue difícil”

“El Primer Equipo integrará a jóvenes promesas”

El Primer Equipo integrará a jóvenes promesas provenientes de nuestras Divisiones Menores a partir del próximo 3 de enero de 2026, fecha en la que el plantel retomará los entrenamientos de cara a los próximos retos deportivos”, anunciaron los tibaseños.

Así, además de fortalecerse con las llegadas de Paradela, Chirino, Tomás Rodríguez, Bancy Hernández y el guardameta Minor Álvarez, Saprissa también tendrá a disposición sangre joven con ADN morado.

Saprissa sumará sangre joven en 2026.

Saprissa sumará sangre joven en 2026.

La idea de la directiva que hoy parece ser comandada por Erick Lonnis es seguir consolidando un modelo en el que convivan figuras experimentadas, refuerzos extranjeros y futbolistas formados en las divisiones menores.

Publicidad

¿Quiénes son las promesas del Monstruo?

Johnny Myrie tendrá muchas oportunidades en el 2026 (Deportivo Saprissa).

Johnny Myrie tendrá muchas oportunidades en el 2026 (Deportivo Saprissa).

Entre las figuras del Alto Rendimiento de Saprissa, quienes más posibilidades tienen de consolidarse con el primer equipo son Johnny Myrie, mediocampista de 19 años que ya sumó minutos en el Apertura 2025, Akheem Wilson, extremo de 18 años que también cuenta con roce en primera división, y Matías Cordero, defensor central de 18 años y 2 metros de altura.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Erick Lonnis ya escogió al reemplazante de Esteban Alvarado y en Tibás saltó la bronca
Deportivo Saprissa

Erick Lonnis ya escogió al reemplazante de Esteban Alvarado y en Tibás saltó la bronca

Delgadillo, Gustavo Herrera y ahora…: otro delantero saldría de los planes de Saprissa
Deportivo Saprissa

Delgadillo, Gustavo Herrera y ahora…: otro delantero saldría de los planes de Saprissa

Quién es y cómo juega Bancy Hernández, el fichaje sorpresa de Saprissa
Deportivo Saprissa

Quién es y cómo juega Bancy Hernández, el fichaje sorpresa de Saprissa

Alajuelense logra lo que ningún otro equipo de Costa Rica pudo
Liga Deportiva Alajuelense

Alajuelense logra lo que ningún otro equipo de Costa Rica pudo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo