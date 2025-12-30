“Jóvenes promesas”: Saprissa anuncia a las joyas que reforzarán al equipo de Vladimir Quesada en 2026

Este martes 30 de diciembre, el Deportivo Saprissa compartió un comunicado oficial para anunciar el regreso a la institución de Luis Paradela y Rachid Chirino tras el final de sus respectivos préstamos en la U. Craiova de Rumania y AD San Carlos.

Pero en el mismo texto en el que se confirmó el retorno de ambos atacantes, el Monstruo reveló que para el Torneo Clausura 2026 Vladimir Quesada también podrá contar con otro tipo de refuerzos: juveniles del Centro Deportivo “Beto” Fernández que se consolidarán en el primer equipo.

“El Primer Equipo integrará a jóvenes promesas”

“El Primer Equipo integrará a jóvenes promesas provenientes de nuestras Divisiones Menores a partir del próximo 3 de enero de 2026, fecha en la que el plantel retomará los entrenamientos de cara a los próximos retos deportivos”, anunciaron los tibaseños.

Así, además de fortalecerse con las llegadas de Paradela, Chirino, Tomás Rodríguez, Bancy Hernández y el guardameta Minor Álvarez, Saprissa también tendrá a disposición sangre joven con ADN morado.

Saprissa sumará sangre joven en 2026.

La idea de la directiva que hoy parece ser comandada por Erick Lonnis es seguir consolidando un modelo en el que convivan figuras experimentadas, refuerzos extranjeros y futbolistas formados en las divisiones menores.

¿Quiénes son las promesas del Monstruo?

Johnny Myrie tendrá muchas oportunidades en el 2026 (Deportivo Saprissa).

Entre las figuras del Alto Rendimiento de Saprissa, quienes más posibilidades tienen de consolidarse con el primer equipo son Johnny Myrie, mediocampista de 19 años que ya sumó minutos en el Apertura 2025, Akheem Wilson, extremo de 18 años que también cuenta con roce en primera división, y Matías Cordero, defensor central de 18 años y 2 metros de altura.