Javier López confirma la noticia que nadie en Motagua quería escuchar; podría costarle la eliminación contra Alajuelense

Motagua ya se encuentra en Costa Rica donde este martes enfrentará a la Liga Deportiva Alajuelense en los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

El combinado dirigido por Javier López viajó con toda la ilusión de hacer historia, pese a tener todos los antecedentes históricos en contra, y buscará hacer un buen parrido de ida que le permita soñar con eliminar al bicampeón del torneo.

Sin embargo, el ´Ciclón´ recibió un duro golpe en la previa y fue el propio director técnico que lo confirmó.

¿Cuál es la mala noticia en Motagua que Javier López confirmó?

El estratega español atendió a los medios de comunicación antes de partir a tierras costarricenses y confirmó que no tendrá a todo su plantel a disposición.

En total, son tres las bajas confirmadas que Motagua tendrá para el partido de ida contra Alajuelense.

López confirmó que por sanción no contará con el lateral izquierdo Ricky Zapata y los laterales derechos Christopher Meléndez y Luis Santamaría.

Es de esta manera que el ´Azul´ enfrentará al cuadro del ´Machillo´ Ramírez sin ninguno de sus dos laterales titulares.

Además de las bajas confirmadas, existe un cuarto nombre que está en duda por una lesión y es el del mediocampista, también titular, Óscar Discua.

“Tenemos las bajas por sanción de Ricky Zapata, de Búho (Meléndez) y Luis Santamaría, y en duda a Óscar Discua por los demás al completo”, detalló.

Riky Zapata es una de las bajas confirmadas para Motagua. (Foto: FD)

Es así como López tendrá que buscar la manera de armar su línea defensiva; en ese orden Clever Portillo sustituirá a Zapata por izquierda y seguramente Marcelo Santos reemplazará a Meléndez.

En cuanto a la pareja de centrales se presume que estará conformada por Sebastián Cardozo y Luis Vega.

Sobre el encuentro, el estratega español confesó que pese a las bajas todos en su equipo “Estamos muy ilusionados de jugar esta etapa en una competición tan bonita como la Copa Centroamericana. Enfrentar al campeón en su estadio es un reto muy lindo, mayúsculo”.

Por su parte el cuadro ´Manudo´ tiene buenas noticias ya que recuperará a tres jugadores claves: Joel Campbell, Aarón Salazar y Diego Campos que recibieron el alta médica.

Javier López reconoce las fortalezas de Alajuelense

El director técnico de Motagua no dudó en hacer un breve análisis sobre su rival de turno y reconoció que por algo son los vigentes campeones del torneo.

“Son jugadores muy interesantes, jóvenes pero con experiencia, dinámicos, intensos. Manejan diferentes alternativas para poder buscar el gol, el ataque posicional con mucha gente en el interior y la amplitud de los laterales. Es un equipo que se puede ordenar en bloque bajo y salir al contraataque.”

López también fue muy claro en destacar al gran líder de los rojinegros: “Su líder es Celos Borges que siempre lleva el ritmo del juego, sabe cuándo frenar, cuándo acelerar”.

Finalmente el DT, que ya sabe lo que es eliminar a equipos de Costa Rica, dejó claro que a la Liga Deportiva se le puede hacer daño teniendo la posesión del balón.

“Hay que hacer un partido con mucha personalidad y jugar con mucha intensidad, defensiva y ofensiva, cunado nos toque defender estar muy juntos y ya con la pelota tener mucha personalidad, es un equipo (Alajuelense) que te hace mucho daño teniendo el balón”.