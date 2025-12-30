Es tendencia:
Alberth Elis impacta a toda Honduras con lo dice de Panamá y muchos estarán de acuerdo: “Déjenlos ir”

Alberth Elis ha dado unas declaraciones que han impactan toda Honduras por la forma de compararlo con Panamá.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Alberth Elis no se guardó nada en contra de los directivos de Honduras.
Alberth Elis abrió su corazón en una última entrevista y ha dado una cátedra a los directivos de Honduras por la forma en como se trata al futbolista catracho.

“La Panterita” que ha sido uno de los últimos legionarios hondureños que ha triunfado en Europa, dejó varias frases que destruyen a los que dirigen el balompié catracho.

Elis hace la petición de que dejen salir a los jugadores que no les pongan precios tan altos para que así puedan demostrar su verdadero talento en el extranjero.

Alberth Elis no perdona a Honduras

“Cuando venga una oportunidad para salir al extranjero, déjenlos ir. Pongan cláusulas o porcentajes, pero déjenlos ir. No pueden pedir cantidades exageradas por un jugador que sale de Honduras al extranjero, es complicado salir de esa forma. Por eso muchos nunca salieron o salen muy tarde”.

Y agregó: “La mayoría no salen porque piden mucho dinero por ellos, entonces se quedan en el equipo, pasa el tiempo y al final no salieron”.

A Honduras le dolerá mucho lo que dijo de Panamá, un país que tiene muchos legionarios y es por su forma de trabajar de los directivos.

“Mi consejo para los directivos del fútbol hondureño es que dejen ir a los jugadores como lo hace Panamá. Ellos dejaron salir a todos sus jugadores a préstamo con opción de compra; y eso es lo que tiene que pasar aquí para que salgan más futbolistas al extranjero”, dijo a diario Diez.

