Motagua recibe duro castigo a pesar de la agónica victoria ante Alajuelense en la Copa Centroamericana

Motagua ganó por primera vez a Alajuelense en Costa Rica. Lo hizo en los minutos final de un encuentro donde estuvo con un hombre de más desde el minuto 15 tras la expulsión de Ronald Matarrita.

El Ciclón que dirige Javier López intentó por todos los medios, pero no podía anotar a los Manudos que defendían el 0-0 para llegar con la ventaja de anotar de visita a Tegucigalpa.

ver también Toda Concacaf impactada con lo que dijo Machillo Ramírez para el partido entre Honduras vs. Costa Rica en Eliminatorias

Eso no sucedió ya Mathías Vázquez, hijo de Diego, que entró de cambio tenía la última palabra y fue al 90+2. El joven delantero, de cabeza, hijo el gol del triunfo para Motagua. Una que llega en el mejor momento del Ciclón para la vuelta.

Publicidad

Publicidad

A pesar de la sufrida victoria, Motagua salió con un sabor agridulce, ya que no podrá contar con uno de sus mejores hombres para la vuelta que se jugará el próximo martes 30 de septiembre en el estadio Nacional Chelato Uclés.

Tweet placeholder

Publicidad

Motagua es castigado tras ganar a Alajuelense

Al 90+5, ya con el partido casi finalizado, Raúl Marcelo Santos fue expulsado por doble amarilla, el central recibió la primera cartulina en los 45 minutos iniciales y luego ya al final del encuentro no supo guardarse y le sacaron la segunda.

Publicidad

Con esto, Santos no estará en la vuelta y es una de las bajas más sensibles que tendrá Motagua ante Alajuelense. Eso sí, hay que recordar que Motagua este martes no contó con Ricky Zapata, Christopher Meléndez y Luis Santamaría. La denfensa que tuvo fue Carlos Argueta, Sebastián Cardozo, Luis Vega y Clever Portillo.

Publicidad

ver también “Es un ingrediente”: Alexandre Guimaraes sorprende y se postula para dirigir en esta gran liga de Centroamérica

Para el juego en Tegucigalpa se espera que tengan a uno de estos futbolistas para suplir la baja de Marcelo Santos. El partido se va a jugar el próximo martes 30 de septiembre a las 8:00 de la noche.

Marcelo Santos no estará en la vuelta contra Alajuelense.

Publicidad