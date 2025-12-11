Xelajú en alerta: Concacaf anuncia otro reconocimiento a Alajuelense luego de ganar la Copa Centroamericana 2025

Concacaf reveló este jueves el 11 ideal de la Copa Centroamericana 2025, lista que llega apenas días después del histórico tricampeonato de Alajuelense, un logro que marcó el cierre perfecto para los manudos en el certamen regional. Como era de esperarse, el campeón domina ampliamente el equipo ideal gracias a su notable consistencia y jerarquía durante toda la competencia.

En total, cinco jugadores de Alajuelense fueron incluidos por la organización. El guardameta Bayron Mora encabeza la lista tras su sobresaliente actuación bajo los tres palos; acompañado por los defensores Alexis Gamboa y Guillermo Villalobos, pilares en la solidez del equipo. El mediocampo rojinegro también dijo presente con la inclusión del histórico Celso Borges y del desequilibrante Creichel Pérez, ambos fundamentales en la estructura táctica manuda.

Xelajú también fue reconocido por Concacaf

A pesar del dominio alajuelense, el subcampeón Xelajú también tuvo una presencia destacada con cuatro jugadores en el 11 ideal. En la zaga figura Widvin Tebalán, mientras que el mediocampo fue reconocido con los nombres de Juan Cardona y Jorge Aparicio, quienes mostraron liderazgo y distribución de alto nivel. En el ataque aparece Jesús López, determinante en los partidos claves para que el cuadro quetzalteco alcanzara la final.

Estos cuatro futbolistas del conjunto dirigido por Amarini Villatoro demostraron un rendimiento sobresaliente y fueron piezas clave en la campaña histórica de Xelajú. Su presencia en el once ideal confirma la calidad futbolística mostrada durante el certamen y la capacidad que tuvieron para competir cara a cara con un Alajuelense que marchó firme hacia el título.

Las dos plazas restantes del equipo ideal fueron para representantes hondureños, completando así un selecto grupo de talento centroamericano. El volante creativo Jhow Benavídez del Real España se ganó un lugar por su visión de juego y aporte constante, mientras que el delantero Jorge Benguché del Olimpia fue elegido gracias a su eficacia y presencia ofensiva.

Con este 11 ideal, la Concacaf reconoce a los futbolistas más influyentes de la Copa Centroamericana 2025, una edición marcada por la hegemonía de Alajuelense, la valentía competitiva de Xelajú y la calidad individual de figuras hondureñas que también dejaron su sello en el torneo. Un equipo de élite que resume el mejor talento de la región.