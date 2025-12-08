Mientras pone un pie en semifinales, Municipal recibe el premio de la Concacaf que Xelajú no vio venir

Municipal atraviesa un buen presente en la Liga Nacional de Guatemala. Después de ganar la fase regular, venció 1-0 a Deportivo Mictlán en un disputado partido de ida de los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 con el gol del hondureño Eddie Hernández y quedó a tiro de las semifinales.

La revancha se jugará el miércoles 10 de diciembre, en el Estadio “El Trébol”, donde los Rojos de Mario Acevedo tendrán ventaja deportiva frente al elenco de Jutiapa gracias a su ubicación en la tabla de posiciones. Sin embargo, mientras preparan los últimos detalles, recibieron una sorpresiva noticia que los distingue de gran manera a nivel regional.

Concacaf premia a Municipal en medio de la definición del torneo

Este lunes, se dio a conocer la última actualización del ranking de clubes de la Concacaf correspondiente al mes de diciembre y Municipal llegó a 1.135 puntos, ampliando su superioridad por sobre Herediano de Costa Rica, que decayó a 1.134, para asentarse en el tercer lugar de Centroamérica.

ver también Tras perder la final de la Copa Centroamericana, Concacaf prepara un duro golpe para Xelajú que perjudica su futuro

Recién en el décimo escaño aparece Xelajú MC, el gran representante que ha tenido el fútbol guatemalteco en la Copa Centroamericana: pesar a haber llegado a la final, donde el líder del top, Alajuelense, lo venció con polémica, el elenco conducido por Amarini Villatoro ahora está décimo, con 1.105 unidades.

Lo cierto es que el ranking de la Concacaf no solo mide las actuaciones internacionales de los equipos, sino también su desempeño a nivel nacional, los rivales a los que enfrentan y otros factores a la hora de otorgar puntos, tomando como punto de partida el año 2017.

Por ese motivo es que hasta Antigua GFC aparece por encima de los Superchivos. No es ese el caso de Comunicaciones, que quedó fuera de los diez mejores del istmo en noviembre producto de la pesadillesca campaña realizada este semestre: finalizó decimoséptimo con 1.073 unidades.

Publicidad

Publicidad

El top 10 en el ranking de clubes de Centroamérica