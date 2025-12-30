Es oficial: Saprissa confirma dos nuevos fichajes para Vladimir Quesada tras presentar a Tomás Rodríguez y Bancy Hernández

La última semana del 2025 está plagada de movimientos en el Deportivo Saprissa. El lunes, los morados hicieron oficial la contratación del delantero panameño Tomás Rodríguez, un refuerzo ya esperado por la afición, pero también sorprendieron al presentar al extremo nicaragüense Bancy Hernández, fichaje que se concretó en el más absoluto de los silencios.

Y estos dos atacantes no serán las únicas caras nuevas en ofensiva que tendrá el entrenador Vladimir Quesada de cara al Torneo Clausura 2026. Este martes 30 de diciembre, mientras todo Costa Rica se prepara para recibir el nuevo año, el Monstruo hizo oficial otros dos movimientos en el mercado de fichajes.

Dos regresos para reforzar el ataque

A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales, el club anunció: “Los jugadores Luis Paradela y Rachid Chirino regresan al Deportivo Saprissa tras sus respectivos pasos por el Universitatea Craiova de Rumanía y la Asociación Deportiva San Carlos”.

Ambas llegadas habían sido anticipadas por el directivo Erick Lonnis, aunque no se podían confirmar hasta que apareciera el anuncio institucional. Ahora, sí se puede afirmar que Paradela y Chirino vuelven a ser jugadores de la “S”.

El 2025 de Chirino y Paradela

El atacante cubano retorna luego de recuperarse de una complicada lesión de ligamentos cruzados mientras militaba en el equipo de la primera división de Rumania, donde llegó a jugar 24 partidos, anotando tres goles y dando una asistencia.

En su anterior etapa con Saprissa disputó 92 partidos oficiales, anotó 25 goles y fue una de las grandes figuras del histórico tetracampeonato, precisamente bajo la dirección de Vladimir Quesada.

Por su parte, Rachid Chirino regresa tras su préstamo en AD San Carlos. En el Torneo Apertura 2025 disputó 18 encuentros con los norteños, en los que registró cinco goles, tres asistencias y acumuló 1.403 minutos en cancha.

“El Deportivo Saprissa le da la más cordial bienvenida a Luis Paradela y Rachid Chirino, deseándoles el mayor de los éxitos en esta nueva etapa con la institución”, concluyó el comunicado oficial del club tibaseño.