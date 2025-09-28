Indignación en Alajuelense: la escandalosa razón por la que Creichel Pérez, John Paul Ruiz y otros dos juveniles no viajan a Honduras

Mientras los fanáticos de Liga Deportiva Alajuelense aguardaban la lista de convocados por Óscar “Machillo” Ramírez para la revancha de los cuartos de final de la Copa Centroamericana ante el Motagua de Honduras, se conoció una noticia que dejó helada a la afición rojinegra.

Cuatro jugadores habituales en las convocatorias del histórico entrenador fueron apartados del viaje a Tegucigalpa. El periodista Kevin Jiménez lanzó la información en sus redes sociales: “John Paul Ruiz, Creichel Pérez, Deylan Aguilar y Deylan Paz no viajan a Honduras. Los jugadores quedaron fuera de convocatoria por decisión institucional”, sin ofrecer mayores detalles.

La sorpresa fue mayúscula considerando que Pérez y Ruiz son nombres habituales en el equipo estelar, mientras que los juveniles Deylan Aguilar y Deylan Paz suman minutos pero no son titulares fijos.

“Se fueron de fiesta”

Minutos después de que la noticia se viralizara, el periodista Ferlín Fuentes dio una explicación más concreta en su cuenta de X (ex Twitter): “Creichel Pérez, John Paul Ruiz y dos jugadores más fuera de la convocatoria de #Alajuelense para el viaje a Honduras. Se fueron de fiesta y papelón en un bar josefino”. Esta revelación, como era de esperarse, desató la indignación de la afición manuda.

Los comentarios de los seguidores no se hicieron esperar. “Deberían de quedar fuera de la institución”, escribió un usuario, reflejando el sentir de muchos fanáticos manudos.

Alajuelense contra las cuerdas

La polémica llega en un momento delicado: Alajuelense viene de empatar 2-2 ante Puntarenas en el Morera Soto, dejando escapar la oportunidad de ser puntero del Apertura 2025.

Con este panorama, la revancha ante Motagua se complica aún más. Los manudos enfrentan la serie con desventaja en el global, y Machillo Ramírez deberá rearmar el equipo ante un rival siempre complicado en su propio estadio.

