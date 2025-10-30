Honduras estaba esperando: lo que dijo Maynor tras la convocatoria de Keyrol Figueroa con el Liverpool

El 29 de octubre será una fecha que Keyrol Figueroa va a atesorar en su corazón luego de que el Liverpool, club al que pertence lo llamó por primera vez para formarte de la Carabao Cup.

A los 19 años este es un gran logro, sí, no pudo debutar, pero que Arne Slot se fije en su talento dice mucho de lo que está haciendo en las categorías menores.

Liverpool fue derrotado 0-3 en casa por el Crystal Palace, uno de los equipos más en forma de Inglaterra en la actualidad. Keyrol vio todo el partido desde el banquillo.

Ismaila Sarr fue la gran figura del partido marcando un doblete, cerró la cuenta el español ex Villarreal Yeremy Pino. Los reds andan en mala racha.

La reacción de Maynor Figueroa a la convocatoria de Keyrol en el Liverpool

En su cuenta oficial de Instagram, la leyenda de la selección de Honduras, como todo padre feliz, presumió del llamado de su hijo, a quien le dieron el dorsal 64.

“Inside the dressing room (dentro del vestuario)”, fue el mensaje de Maynor Figueroa presumiendo el gran logro de su hijo.

La imagen a la que La Prensa de Honduras tuvo acceso y que publicó Maynor Figueroa.

La actualidad de Maynor en Inglaterra es que fichó por un equipo amateur de aquel fútbol y comparte con leyendas de la Premier League como Papiss Cissé, Stephen Ireland, Emile Heskey, y Oumar Niasse.

Wythenshawe FC es el club y donde los fines de semana recuerda el talento que más le dio de vivir a los 42 años.