Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Honduras estaba esperando: lo que dijo Maynor tras la convocatoria de Keyrol Figueroa con el Liverpool

Keyrol Figueroa fue convocado por primera vez con el primer equipo del Liverpool y su padre reaccionó ante el suceso.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
Maynor Figueroa estuvo presente en la primera convocatoria de Keyrol.
Maynor Figueroa estuvo presente en la primera convocatoria de Keyrol.

El 29 de octubre será una fecha que Keyrol Figueroa va a atesorar en su corazón luego de que el Liverpool, club al que pertence lo llamó por primera vez para formarte de la Carabao Cup.

A los 19 años este es un gran logro, sí, no pudo debutar, pero que Arne Slot se fije en su talento dice mucho de lo que está haciendo en las categorías menores.

Reinaldo Rueda lo pidió y le cumplieron: la inédita decisión que favorece a Honduras para jugarse ante Costa Rica y Nicaragua el pase al Mundial 2026

ver también

Reinaldo Rueda lo pidió y le cumplieron: la inédita decisión que favorece a Honduras para jugarse ante Costa Rica y Nicaragua el pase al Mundial 2026

Liverpool fue derrotado 0-3 en casa por el Crystal Palace, uno de los equipos más en forma de Inglaterra en la actualidad. Keyrol vio todo el partido desde el banquillo.

Ismaila Sarr fue la gran figura del partido marcando un doblete, cerró la cuenta el español ex Villarreal Yeremy Pino. Los reds andan en mala racha.

La reacción de Maynor Figueroa a la convocatoria de Keyrol en el Liverpool

En su cuenta oficial de Instagram, la leyenda de la selección de Honduras, como todo padre feliz, presumió del llamado de su hijo, a quien le dieron el dorsal 64.

“Inside the dressing room (dentro del vestuario)”, fue el mensaje de Maynor Figueroa presumiendo el gran logro de su hijo.

Publicidad
La imagen a la que La Prensa de Honduras tuvo acceso y que publicó Maynor Figueroa.

La imagen a la que La Prensa de Honduras tuvo acceso y que publicó Maynor Figueroa.

La actualidad de Maynor en Inglaterra es que fichó por un equipo amateur de aquel fútbol y comparte con leyendas de la Premier League como Papiss Cissé, Stephen Ireland, Emile Heskey, y Oumar Niasse.

Publicidad
Todo Honduras conmocionado por la dura noticia que lo puede dejar a Reinaldo Rueda sin clasificar al Mundial 2026

ver también

Todo Honduras conmocionado por la dura noticia que lo puede dejar a Reinaldo Rueda sin clasificar al Mundial 2026

Wythenshawe FC es el club y donde los fines de semana recuerda el talento que más le dio de vivir a los 42 años.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
No se vio en TV: fue convocado por primera vez con Liverpool y así fue captado Keyrol Figueroa
Honduras

No se vio en TV: fue convocado por primera vez con Liverpool y así fue captado Keyrol Figueroa

En Honduras no le pasaba: la dura decisión que tomó Estados Unidos ante FIFA con Keyrol Figueroa
Honduras

En Honduras no le pasaba: la dura decisión que tomó Estados Unidos ante FIFA con Keyrol Figueroa

El funeral de Diogo Jota: Liverpool tomó una decisión que conmueve al mundo
Fútbol Internacional

El funeral de Diogo Jota: Liverpool tomó una decisión que conmueve al mundo

Armando Cooper busca volver a Panamá y le mete presión a Christiansen
Panama

Armando Cooper busca volver a Panamá y le mete presión a Christiansen

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo