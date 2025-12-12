“Hay buenas noticias”: Machillo Ramírez anuncia los refuerzos de última hora que todo Alajuelense celebra antes de recibir a Liberia

Este sábado 13 de diciembre, Liga Deportiva Alajuelense será local ante Municipal Liberia en el Estadio Alejandro Morera Soto para definir al primer finalista del Torneo Apertura 2025.

Luego de rescatar un milagroso empate 1-1 en Guanacaste, los manudos buscarán cerrar la serie en casa ante los Coyotes y meterse en la gran final, donde enfrentarán al ganador de la otra llave, en la que Saprissa sacó ventaja en el “Fello” Meza frente a Cartaginés.

Grandes noticias en Alajuela

En este marco, Óscar “Machillo” Ramírez compareció en la conferencia de prensa reglamentaria previa a la revancha y dejó una noticia que ilusionó a todos en Alajuela.

El veterano entrenador de 60 años confirmó que dos de los jugadores que estaban lesionados y no pudieron estar en el partido de ida muestran una evolución favorable y podrían reaparecer este fin de semana.

Machillo Ramírez trajo buenas noticias para los manudos (X).

“Hay dos con los que hay buenas noticias, vamos a probarlos ahora y ver si los podemos tener disponibles. Hay una mejoría, los veremos en cancha y ahí vamos a determinar si los podemos tener”, explicó el técnico este viernes ante los medios, dejando abierta la puerta a refuerzos importantes de última hora.

Los tres futbolistas que quedaron fuera del encuentro de ida en el Edgardo Baltodano por problemas físicos fueron el arquero Washington Ortega, el contención Rashir Parkins y el extremo Anthony Hernández,.

Rashir Parkins y Anthony Hernández refuerzan a la Liga

Según informó La Nación, los dos jugadores con mayores chances de reaparecer este sábado son Hernández y Parkins. En el caso del guardameta uruguayo, ya a vuelto a entrenar a la par del grupo y su recuperación avanza bien, aunque se decidió manejar el regreso con cautela para evitar una recaída.

Todavía no está definido si Ortega será parte de la partida o si Bayron Mora continuará como titular en el arco manudo, luego de responder de enorme manera en los últimos compromisos.

“Washington está en cancha, es otro de los temas ahí. Ahora veremos cómo se siente, porque lo del jalonazo tuvo su punto de dolor en su momento. Es la parte más sensible y ahora evaluaremos con él y con el entrenador de porteros, Diego Cejas”, detalló Machillo, dejando la decisión final para las horas previas al partido en el Morera Soto.