Mientras Keyrol Figueroa está cerca de debutar en Liverpool, estos son todos los hondureños que jugaron en la Premier League

Keyrol Figueroa está cada vez más cerca de debutar en el Liverpool. Ya recibió su primera convocatoria para el primer equipo en la derrota ante Crystal Palace, por los octavos de final de la Copa de la Liga de Inglaterra. No logró sumar minutos.

“El equipo estaba saturado tras jugar tres partidos en siete días. Esto no justifica la derrota, pero hay jugadores que tienen dificultades para adaptarse bien al ritmo de Inglaterra y esto representa para ellos un nuevo reto”, explicó el entrenador Arne Slot cuando le consultaron por la mayoría de juveniles presentes en convocatoria.

“Cuento con 15 o 16 futbolistas del primer plantel y, teniendo en cuenta que este club suele utilizar la Copa de la Liga Inglesa para dar entrada a jugadores de las reservas, me parecía la decisión correcta convocarlos“, finalizó el director técnico.

Si bien lo de Figueroa sienta un precedente histórico, aún se espera su ingreso de forma oficial. De esa manera, se sumaría a un listado de futbolistas que también vistieron la camiseta de Honduras y pudieron jugar en la gran Premier League.

Hondureños que se sumaron a Premier League en la historia: Keyrol Figueroa quiere lo suyo

Maynor Figueroa , 214 partidos – Wigan Athletic , Hull City .

, 214 partidos – , . Wilson Palacios , 147 partidos – Birmingham , Wigan , Tottenham , Stoke City , Hull City .

, 147 partidos – , , , , . Hendry Thomas , 55 partidos – Wigan Athletic .

, 55 partidos – . Roger Espinoza , 12 partidos – Wigan Athletic .

, 12 partidos – . Mario Iván Guerrero , 3 partidos – Coventry City .

, 3 partidos – . Milton “Tyson” Núñez, un partido – Sunderland.

Jairo Martínez, Ramón Núñez, Juan Carlos García y Carlo Costly jugaron solo en las divisiones inferiores. Por el momento, Keyrol Figueroa se ubica en el mismo lugar que los cuatro últimos, aunque con chances de ser el séptimo en la Premier.