“Los cambios siempre están”: Amarini Villatoro pone en alerta a Xelajú MC de cara al Torneo Clausura 2026 y su participación en Concachampions

La eliminación de Xelajú MC en los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 cayó como un balde de agua fría en el seno del club altense. El tropiezo no estaba en los planes de la institución ni de su afición, que rápidamente manifestó su inconformidad y abrió el debate sobre las responsabilidades deportivas tras quedarse fuera de la pelea por el título.

Uno de los focos principales de análisis es la situación del entrenador Amarini Villatoro, un técnico que goza de respaldo popular por su historial reciente, pero que dejó claro que su continuidad no está garantizada. “La primera evaluación se hará sobre mí y luego con el plantel”, expresó el estratega, asumiendo la autocrítica como punto de partida tras el fracaso en la liguilla.

Villatoro reconoció que será necesario evaluar el rendimiento individual y colectivo de los jugadores que tuvieron minutos, así como la respuesta del equipo ante la exigencia de los partidos decisivos. En ese sentido, dejó entrever que el análisis será profundo y no se limitará únicamente a los resultados, sino también a la calidad mostrada en la cancha.

El técnico también fue claro al señalar que, pese a tener contrato vigente hasta junio, el futuro siempre está sujeto a la decisión de la Junta Directiva. “Los cambios siempre están, independientemente de lo que se haga”, comentó, dejando abierta la puerta a cualquier determinación que tome la dirigencia en las próximas semanas.

Sobre el rol del presidente y la dirigencia, Villatoro utilizó una metáfora directa: “el árbol hay que sacudirlo para sacar frutos”, reflejando que habrá una revisión constante del plantel. El objetivo será sentarse a analizar qué se hizo bien, qué se hizo mal y qué faltó para cumplir las metas trazadas al inicio del torneo.

Pese al golpe sufrido, en Xelajú ya se empieza a mirar hacia adelante. El club analizará cambios en su plantilla con la mira puesta en pelear el título del Clausura 2026 y competir en la Copa de Campeones de la Concacaf ante Monterrey, un proyecto ambicioso que, todo apunta, continuará con Amarini Villatoro al mando.

