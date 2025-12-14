Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Nicaragua

“Se inventan muchas cosas”: Desde Costa Rica envían respuesta contundente al futbol de Nicaragua

Desde el país tico son claros con su postura de ir al campeonato pinolero

javier pineda

Por Javier Pineda

Sigue a FCA en Google!
Aclaró todos los rumores
Aclaró todos los rumores

La salida de Otoniel Olivas marcó el cierre de una era histórica en el Real Estelí, una decisión que, aunque dolorosa, respondió a un año en el que los resultados no acompañaron y el club decidió tomar un nuevo rumbo. El técnico más ganador del fútbol nicaragüense dejó una huella imborrable, pero el Tren del Norte ya piensa en el futuro.

El fin de un ciclo exitoso: Real Estelí sorprende al conocer a conocer la salida de uno de sus elementos históricos

ver también

El fin de un ciclo exitoso: Real Estelí sorprende al conocer a conocer la salida de uno de sus elementos históricos

Tras oficializarse la separación, los rumores no tardaron en aparecer y comenzaron a circular varios nombres como posibles sustitutos. Uno de los que más eco generó fue el del costarricense Henry Duarte, un viejo conocido del fútbol pinolero por su paso previo en la Selección de Nicaragua.

La figura de Duarte despertó opiniones divididas, aunque una parte importante de la afición esteliana veía con buenos ojos su posible llegada, recordando el buen concepto que dejó en su anterior etapa en el país. Sin embargo, el propio entrenador se encargó de poner freno a las especulaciones.

Yo no he conversado con nadie del Real Estelí FC. En tu país se inventan muchas cosas, incluso veo publicaciones que hablan conmigo. Es un club con prestigio, pero no se me ha acercado nadie”, aseguró Henry Duarte en declaraciones a NMZ Sports, desmintiendo cualquier contacto formal.

Los rumores se intensificaron luego de que Duarte quedara recientemente sin equipo, tras confirmarse su salida del Santa Cruz PFA de la liga de ascenso de Costa Rica, un hecho que alimentó la versión de un posible regreso a Nicaragua, escenario que por ahora no se concretará.

Publicidad
Comienza la limpieza: Real Estelí tiene la baja de un extranjero luego de su eliminación en las semifinales

ver también

Comienza la limpieza: Real Estelí tiene la baja de un extranjero luego de su eliminación en las semifinales

Mientras tanto, el Real Estelí continúa trabajando con cautela en la búsqueda del perfil ideal para liderar su próximo proyecto deportivo, con el objetivo claro de romper la sequía de títulos y devolver al club al lugar protagónico que su historia y su afición exigen.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Real Estelí sorprende al conocer a conocer la salida de uno de sus elementos históricos
Nicaragua

Real Estelí sorprende al conocer a conocer la salida de uno de sus elementos históricos

Jafet Soto lo dirigió en Herediano y ahora sorprende al fichar por uno de los grandes de Centroamérica   
Costa Rica

Jafet Soto lo dirigió en Herediano y ahora sorprende al fichar por uno de los grandes de Centroamérica   

Real Estelí tiene la baja de un extranjero luego de su eliminación en las semifinales
Nicaragua

Real Estelí tiene la baja de un extranjero luego de su eliminación en las semifinales

¿Cuándo se juegan las finales del Torneo Apertura 2025?
Costa Rica

¿Cuándo se juegan las finales del Torneo Apertura 2025?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo