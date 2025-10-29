Es tendencia:
No se vio en TV: fue convocado por primera vez con Liverpool y así fue captado Keyrol Figueroa; llegó a más de 100 mil reproducciones

Keyrol Figueroa está haciendo historia en Inglaterra y fue convocado por primera vez para el primer equipo del Liverpool.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Keyrol Figueroa fue llamado por primera vez con el primer equipo del Liverpool.
Keyrol Figueroa fue llamado por primera vez con el primer equipo del Liverpool.

Keyrol, hijo de la leyenda de Honduras, Maynor Figueroa, fue convocado por primera vez para el primer equipo del Liverpool. Fue para un partido de la Carabao Cup ante el Crystal Palace.

El hecho es histórico para Honduras, ya que el joven nació en Tegucigalpa en 2006 y tras haber marcado un triplete el fin de semana pasado ante el Everton en la categoría Sub-21, recibió su merecida recompensa.

Liverpool publicó un video que ha alcanzado más de 100 mil reproducciones donde ve la llegada de Keyrol Figueroacon el resto de figuras del Liverpool, algo que marcará su carrera.

¿Qué técnico fue el que llamó a Keyrol Figueroa?

Arne Slot fue el encargado de llamar por primera vez al hijo de Maynor, que arraca en el banco de suplente ante Crystal Palace esperando su oportunidad.

Keyrol ha decidido representar a Estados Unidos en las categorías juveniles, lleva cinco goles en ocho partidos con el Liverpool Sub-21 en la actual temporada. No se descarta que algún momento su decisión de jugar para Honduras cambie.

Si logra debutar tendrá el dorsal 96 a la espalda, en las juveniles usa el 9, como todo delantero de área.

Los otros de la cantera que estarán en el banquillo son Armin Pecsi, Kone-Doherty, Pinnington, Amara Nallo, Pilling y Kieran Morrison, este si sale de inicio.

Keyrol en los suplentes del Liverpool

