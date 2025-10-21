Es tendencia:
Maynor Figueroa impacta a toda Honduras jugando para club de Inglaterra a sus 42 años: le dieron el dorsal 7

El hondureño Maynor Figueroa ha sorprendido a Honduras luego de que fue captado jugando con un equipo de Inglaterra.

Por Juan Cruz Russo

Maynor Figueroa regresa a jugar tras haberse retirado del fútbol.
Hace 6 años decidió retirarse del fútbol profesional y ahora todo ha dado un giro inesperado con la leyenda de Honduras, Maynor Figueroa.

El personaje de 42 añps fue captado jugando en Inglaterra, lo hizo para el fútbol amateur y fue junto a otras leyendas de la Premier League como Papiss Cisse, Stephen Ireland, Emile Heskey, y Oumar Niasse.

El arma secreta que tiene lista Fantasma Figueroa en Nicaragua para dejar a Honduras sin Mundial 2026; Costa Rica ya lo sufrió

¿Para qué equipo ha decidido jugar Maynor Figueroa a los 42 años?

El defensor aceptó ser parte del Wythenshawe FC equipo que disputa la Premier Division de la Liga de los Condados del Noroeste, es amateur y se juega todos los domingos.

El pasado fin de semana el nuevo equipo de Maynor venció 6-2 al Collegiate Old Boy. Esto se hace como reconocimiento a las grandes figuras que pasaron por la Premier League.

Recordemos que Figueroa vive en Inglaterra ya que cuidad y aconseja a Keyrol, su hijo está en la academia del Liverpool y sueña con llegar a la Premier League.

“Pase al Mundial”: referente histórico de Panamá sentencia a la Honduras de Reinaldo Rueda y el mensaje llegó a Costa Rica

Veremos si sigue llegando a disputar el torneo, en el que disputó usó la camisa número 7, esto a pesar de que su puesto siempre fue ser defensor.

En Inglaterra, Maynor, jugó para el Wigan -donde ganó la FA Cup ante el Manchester City- y en el Hull City, con quienes tiene buenos recuerdos.

Tweet placeholder
