Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Premier League

Mientras Keyrol Figueroa fue llamado por Arne Slot en Liverpool, Honduras suma otro fichaje en la Premier League

Honduras deberá prestar atención a otro catracho que acaba de ser fichado en la Premier League.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
Además de Keyrol, la H tiene otro catracho en la Premier League.
© Prensa Liverpool FCAdemás de Keyrol, la H tiene otro catracho en la Premier League.

Desde hace varios meses, Keyrol Figueroa está entrenando con el primer equipo del Liverpool. Este miércoles, el hijo mayor de Maynor fue convocado por Arne Slot para el partido que jugaron los Reds frente a Crystal Palace, el cual terminó con derrota de los de Anfield por 3-0.

Fue una dura caída para el equipo rojo, ya que significó la eliminación del Liverpool de la Carabao Cup en la cuarta ronda. Sin embargo, es un día que quedará marcado para siempre en Keyrol por ser su primera convocatoria con el plantel profesional.

A esta importante noticia para el futuro de Honduras, hay que agregarle una que se dio a conocer en las últimas horas y que justamente está relacionada con la familia Figueroa.

Mientras Keyrol Figueroa está cerca de debutar en Liverpool, estos son todos los hondureños que jugaron en la Premier League

ver también

Mientras Keyrol Figueroa está cerca de debutar en Liverpool, estos son todos los hondureños que jugaron en la Premier League

Honduras tiene otra futura estrella en la Premier League

Keyvan, segundo hijo de Maynor y hermano menor de Keyrol, acaba de ser contratado por el Burnley, equipo que se desempeña en la Premier League, para formar parte del Sub-16.

Foto: Maynor Figueroa

Foto: Maynor Figueroa

Un dato a destacar es que tiene tan sólo 14 años y estará representando al Sub-16 con jugadores mayores a él. Keyvan es delantero, al igual que su hermano mayor Keyrol. También puede ser seleccionable tanto para Honduras como para Estados Unidos e Inglaterra, lugar en el que nació.

Publicidad

En Estados Unidos, Keyvan se formó en las divisiones menores del Houston Dynamo. Luego emigró a Inglaterra, para jugar en las inferiores del Stockport County FC de la tercera división de Inglaterra. Hasta llegar al Burnley, donde estuvo a prueba por varias semanas.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Keyrol Figueroa asoma en Liverpool: todos los hondureños que jugaron en Premier League
Honduras

Keyrol Figueroa asoma en Liverpool: todos los hondureños que jugaron en Premier League

Lo que dijo Maynor tras la convocatoria de Keyrol Figueroa con el Liverpool
Honduras

Lo que dijo Maynor tras la convocatoria de Keyrol Figueroa con el Liverpool

No se vio en TV: fue convocado por primera vez con Liverpool y así fue captado Keyrol Figueroa
Honduras

No se vio en TV: fue convocado por primera vez con Liverpool y así fue captado Keyrol Figueroa

Comunicaciones recibe una dura noticia en medio de la crisis
Guatemala

Comunicaciones recibe una dura noticia en medio de la crisis

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo