El fin de un ciclo exitoso: Real Estelí sorprende al conocer a conocer la salida de uno de sus elementos históricos

Real Estelí FC confirmó de manera oficial el final de una era histórica, luego de anunciar que la Junta Directiva y el director técnico Ramón Otoniel Olivas Ruiz decidieron de mutuo acuerdo dar por concluida su etapa al frente del club. La noticia fue comunicada a la afición y a los medios nacionales e internacionales, marcando el cierre de uno de los ciclos más exitosos que ha vivido el fútbol nicaragüense.

ver también Comienza la limpieza: Real Estelí tiene la baja de un extranjero luego de su eliminación en las semifinales

Desde que Otoniel Olivas asumió el mando en 2002, su nombre quedó grabado con letras de oro en la historia del balompié nacional. Más que un entrenador, fue el arquitecto de una dinastía, el estratega que construyó la identidad futbolística más dominante del país y convirtió al Tren del Norte en un referente absoluto dentro y fuera de Nicaragua.

El legado de Olivas se sustenta en un palmarés sin precedentes. Durante su gestión conquistó 28 títulos oficiales, incluidos 10 torneos Apertura, 16 Clausura, 1 Copa y un torneo largo en 2003, cifras que lo consolidan como el técnico más ganador en la historia de Nicaragua. Bajo su dirección, el club disputó más de 900 partidos, superó las 500 victorias y marcó más de 1,800 goles, reflejo de una hegemonía pocas veces vista.

Las hazañas deportivas de Olivas trascendieron fronteras. Fue campeón invicto en 2003 y repitió la proeza en el Clausura 2004. Además, entre 2016 y 2017, comandó una histórica racha de 53 partidos sin derrota, récord de reconocimiento internacional. En el Apertura 2016, su equipo fue el más ofensivo y el menos goleado, con 51 goles a favor y solo 6 en contra, consolidando su sello de excelencia.

En el plano internacional, el impacto fue igualmente notable. Con Olivas en el banquillo, Real Estelí disputó dos finales de la Concacaf Central American Cup en 2023 y 2024, y logró triunfos históricos al convertirse en el primer club nicaragüense en derrotar a gigantes mexicanos como Club América y Tigres en competiciones de Concacaf, marcando un antes y un después para el fútbol del país pinolero. Antes de ser entrenador, Ramón Otoniel Olivas fue capitán y uno de los defensas más emblemáticos de Nicaragua, un líder natural que luego trasladó su carácter al banquillo.

ver también Byron Bonilla necesitó sólo tres palabras para desmentir a Costa Rica y sacudir a Nicaragua tras quedarse fuera del Mundial

Sin embargo, la sequía de títulos en el último año y el no cumplir las expectativas en la más reciente Copa Centroamericana terminaron por cerrar su ciclo. Ahora, el Real Estelí FC inicia la búsqueda de un nuevo estratega que le permita recuperar el camino de la victoria, mientras el legado de Olivas queda intacto como el más grande en la historia del club.

Publicidad