Alajuelense espera por Saprissa o Cartaginés: ¿Cuándo se juegan las finales del Torneo Apertura 2025?

La Liga Deportiva Alajuelense dio el paso que todo manudo esperaba: dejó en el camino a Liberia en el Morera Soto y ya se aseguró su lugar en la final del Torneo Apertura 2025. La esquiva estrella 31 está un poco más cerca, pero todavía falta el último escalón: esperar al ganador de la otra semifinal entre Deportivo Saprissa y Cartaginés, que se definirá este domingo en Tibás.

Mientras la Liga celebra, hay otro dato que enciende aún más la ilusión rojinegra: por haber terminado primero en la fase regular, Alajuelense sabe que definirá el título como local y que, además, tiene doble chance de ser campeón gracias al formato de la Liga Promérica.

¿Cuándo se juegan la final de ida y de vuelta del Torneo Apertura 2025?

Aunque UNAFUT todavía debe confirmar oficialmente horarios y sedes de cada partido de la final, el calendario base ya está trazado. Según la planificación divulgada antes del cierre de la fase regular, el esquema tentativo de las instancias decisivas del Apertura 2025 es el siguiente:

Final de segunda fase (ida y vuelta): 17 y 20 de diciembre

Gran Final nacional (si aplica): 23 y 27 de diciembre

Con Alajuelense ya clasificado, la final de ida se jugará en la cancha del rival que salga del cruce Saprissa-Cartaginés (Ricardo Saprissa Aymá o Fello Meza) y la vuelta se disputará en el Morera Soto, porque la Liga fue líder de la fase regular y el reglamento le otorga el derecho a cerrar todas sus series como local.

Alajuelense tiene doble chance de ser campeón

El otro gran tema alrededor de la Liga es su ventaja deportiva en la tabla general. La victoria 0-2 en Cartago en la fase regular le aseguró a Alajuelense el primer lugar y, con ello, el premio mayor: la posibilidad de disputar una Gran Final nacional si no gana la final del Apertura.

El formato funciona así:

El torneo tiene una fase regular (todos contra todos) y luego una fase final (semifinales y final a doble partido).

Si el ganador de esa final es el mismo que terminó primero en la fase regular, se consagra campeón nacional directamente.

Si el campeón de la final no es el líder de la tabla (es decir, si Saprissa o Cartaginés le ganan la final a la Liga), entonces se activa la Gran Final nacional: otra serie a ida y vuelta entre el campeón de la segunda fase y el líder del torneo, programada tentativamente para el 23 y 27 de diciembre.

Traducido al presente:

Si Alajuelense gana la final del Apertura 2025, será campeón nacional y no hay Gran Final.

Si Alajuelense pierde la final ante Saprissa o Cartaginés, igualmente jugará una Gran Final contra ese mismo rival, con el título todavía en juego.

Por eso se habla de doble chance: la Liga ya tiene aseguradas, como mínimo, dos oportunidades de levantar la copa. Primero, en la final del Apertura. Y, si el guión se complica, en una Gran Final que también tendría al Morera Soto como escenario decisivo en el cierre del 2025.