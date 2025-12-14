Confirmado por Saprissa: Vladimir Quesada ya tiene asegurado un refuerzo extranjero que puede ser clave en 2026

Ni bien finalice su participación en el Torneo Apertura 2025, el Deportivo Saprissa enfocará todos sus esfuerzos en realizar un mercado de fichajes competitivo, con el objetivo de que Vladimir Quesada tenga las herramientas necesarias para pelear fuerte en 2026, tanto en el plano local como en la Copa Centroamericana.

Dentro de ese análisis, una de las zonas que aparece como prioridad a reforzar es la ofensiva, donde hoy el principal referente es Orlando Sinclair, autor de 6 goles y 3 asistencias en el campeonato.

Saprissa necesita un delantero

Las alternativas actuales para Sinclair no terminan de convencer a la afición morada. Ariel Rodríguez, con 36 años, atraviesa la etapa final de su carrera, mientras que Gustavo Herrera nunca logró consolidarse ni mostrar el potencial que había prometido cuando arribó a Tibás desde Sporting San Miguelito.

Vladimir Quesada tiene su primer fichaje.

Por eso, no sorprende que en los planes de Erick Lonnis aparezca la búsqueda de un centrodelantero que garantice poderío ofensivo. Sin embargo, mientras en La Cueva vuelven a circular rumores sobre el hondureño Jorge Benguché, Vladimir Quesada ya sabe que en 2026 podrá volver a contar con un nombre que los morados ya conocen.

Un regreso que ya está asegurado

Se trata de Newton Williams, panameño de 24 años que llegó al Monstruo junto a Gustavo Herrera y se estrenó el 29 de julio de 2025 en la victoria 2-0 ante Cartaginés por la Copa Centroamericana.

En la primera pelota que tocó, el ex Palmeiras la mandó a guardar y desató la ilusión de los tibaseños con su fichaje; sin embargo, minutos más tarde sufrió una rotura de ligamentos cruzados, lesión que lo obligó a pasar por el quirófano y lo mantiene en rehabilitación desde entonces.

Newton Williams tuvo un trágico debut como morado (Saprissa).

El pase de Williams pertenece al Antigua GFC de Guatemala, pero Saprissa le ofreció recuperarse en el club, y así lo está haciendo. En octubre, el médico del Monstruo, Esteban Campos, confirmó en una entrevista con Extra Deportes que el regreso del “Toro” se dará el año que viene.

“Newton va recuperándose en excelente forma, es un muchacho muy comprometido. Nos tiene muy satisfechos. Pero, definitivamente, aún falta bastante para que regrese a la competencia”, explicó, proyectando su vuelta al césped entre marzo y abril de 2026.

Newton Williams avanza satisfactoriamente con su rehabilitación (X).

Esto implica que el panameño se perdería una parte importante del Torneo Clausura 2026, pero podría estar en condiciones óptimas para ayudar a Vladimir Quesada en el momento más decisivo de la temporada: la fase final.

