Reinaldo Rueda lo pidió y le cumplieron: la inédita decisión que favorece a Honduras para jugarse ante Costa Rica y Nicaragua el pase al Mundial 2026

Por fin han cumplido una de las peticiones que Reinaldo Rueda tanto quería para la selección de Honduras camino al Mundial 2026.

Por primera vez: Honduras toma una decisión importante para jugarse el pase al Mundial.
Reinaldo Rueda lo había pedido para las Eliminatorias de Concacaf y no le habían cumplido hasta ahora para las dos últimas jornadas dos enfrentará a Nicaragua y Costa Rica.

Rueda se juega el pase en esos juegos y ha realizado una petición a la Liga Nacional y esto a través de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH).

El colombiano solicitó la modificación en el calendario y sobretodo suspender la jornada 18 del Apertura 2025. La selección de Honduras ya ha recibido una respuesta.

La Liga Nacional quiere que Honduras clasifique al Mundial y hace caso a Reinaldo Rueda

Mediante un comunicado oficial, la Liga Nacional de Honduras aprobó la cancelación de la jornada 18 para que Reinaldo Rueda pueda trabajar con los seleccionados de cara a las últimas jornadas de la Eliminatoria de Concacaf.

En el el escrito afirma que la “decisión fue adoptada de forma coordinada y consensuada entre ambos organismo, Federación de Fútbol de Honduras(FFH) y Liga Nacional”.

“Ambas instituciones reafirman su compromiso de seguir trabajando de manera conjunta, transparente y armoniosa, en beneficio del fútbol hondureño y de la ilusión de todo un país que respalda a su selección en esta importante etapa clasificatoria”.

Este fue el comunicado de la Liga Nacional de Honduras aprobando la solicitud de Reinaldo Rueda.

