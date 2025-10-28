Reinaldo Rueda lo pidió y le cumplieron: la inédita decisión que favorece a Honduras para jugarse ante Costa Rica y Nicaragua el pase al Mundial 2026

Reinaldo Rueda lo había pedido para las Eliminatorias de Concacaf y no le habían cumplido hasta ahora para las dos últimas jornadas dos enfrentará a Nicaragua y Costa Rica.

Rueda se juega el pase en esos juegos y ha realizado una petición a la Liga Nacional y esto a través de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH).

El colombiano solicitó la modificación en el calendario y sobretodo suspender la jornada 18 del Apertura 2025. La selección de Honduras ya ha recibido una respuesta.

La Liga Nacional quiere que Honduras clasifique al Mundial y hace caso a Reinaldo Rueda

Mediante un comunicado oficial, la Liga Nacional de Honduras aprobó la cancelación de la jornada 18 para que Reinaldo Rueda pueda trabajar con los seleccionados de cara a las últimas jornadas de la Eliminatoria de Concacaf.

En el el escrito afirma que la “decisión fue adoptada de forma coordinada y consensuada entre ambos organismo, Federación de Fútbol de Honduras(FFH) y Liga Nacional”.

“Ambas instituciones reafirman su compromiso de seguir trabajando de manera conjunta, transparente y armoniosa, en beneficio del fútbol hondureño y de la ilusión de todo un país que respalda a su selección en esta importante etapa clasificatoria”.

