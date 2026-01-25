Lo borró: Keyrol Figueroa impacta a Estados Unidos y esta es la decisión que lo acerca a Honduras

Keyrol Figueroa, jugador del Liverpool, firmó con la agencia italiana P&P Sport Managment. Será la encargada de su carrera y buscará hacerlo debutar en el primer equipo.

El futbolista de sangre catracha que juega para la selección de Estados Unidos en sus categorías juveniles, la está rompiendo en la Premier League 2.

Keyrol Figueroa lleva 11 goles en 12 partidos y está entre los máximos goleadores del torneo inglés Sub-21.

Lo que nadie esperaba es que después de firmar con su nueva agencia, fue la decisión que tomó desde su Instagram.

Keyrol Figueroa borra a Estados Unidos de sus redes sociales

“Keyrol Figueroa borró de su cuenta de Instagram a la federación de Estados Unidos.

Esta semana tuvo los primeros acercamientos la FFH, la cosas están muy claras llevarlo directamente a la selección mayor”, indica Fútbol 360 quien fue el primero en darse cuenta de esto.

Esto puede ser una buena noticia para Honduras, que siempre ha tenido en el radar al hijo de la leyenda Maynor Figueroa.

