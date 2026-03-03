Así está la tabla de posiciones en la Liga Nacional de Guatemala: Clausura 2026 y Acumulada

La Jornada 11 del Clausura 2026 arranca hoy con un partido clave para el tema que más ruido hace en Guatemala: la permanencia. Comunicaciones recibe a Malacateco en el Cementos Progreso y, aunque en la tabla del torneo corto viene peleando arriba, en la acumulada sigue obligado a sumar para no volver a complicarse.
La fecha se completa entre miércoles y jueves con cinco partidos más, incluyendo el choque Mixco vs Municipal y el duelo de punta Cobán Imperial vs Xelajú, antes de que cierre el jueves en Cobán y Asunción Mita.
La tabla de posiciones del Clausura 2026
La tabla acumulada 2025/26
Así está la tabla acumulada. (Liga Bantrab)
Así se juega la Jornada 11
Martes 3 de marzo
- Comunicaciones vs Malacateco — 8:00 p.m.
Miércoles 4 de marzo
- Mixco vs Municipal — 3:00 p.m.
- Marquense vs Guastatoya — 6:00 p.m.
- Antigua GFC vs Achuapa — 8:00 p.m.
Jueves 5 de marzo
- Cobán Imperial vs Xelajú MC — 3:00 p.m.
- Mictlán vs Aurora FC — 6:00 p.m.