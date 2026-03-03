Es tendencia:
Así está la tabla de posiciones en la Liga Nacional de Guatemala: Clausura 2026 y Acumulada

Este martes, Comunicaciones abre la jornada 11 del Clausura 2026 y así está l tabla de posiciones.

Gustavo Pando

Por Gustavo Pando

Comunicaciones no puede darse el lujo de perder más puntos en el camino.

La Jornada 11 del Clausura 2026 arranca hoy con un partido clave para el tema que más ruido hace en Guatemala: la permanencia. Comunicaciones recibe a Malacateco en el Cementos Progreso y, aunque en la tabla del torneo corto viene peleando arriba, en la acumulada sigue obligado a sumar para no volver a complicarse.

La fecha se completa entre miércoles y jueves con cinco partidos más, incluyendo el choque Mixco vs Municipal y el duelo de punta Cobán Imperial vs Xelajú, antes de que cierre el jueves en Cobán y Asunción Mita.

La tabla de posiciones del Clausura 2026

La tabla acumulada 2025/26

Así está la tabla acumulada. (Liga Bantrab)

Así se juega la Jornada 11

Martes 3 de marzo

  • Comunicaciones vs Malacateco8:00 p.m.

Miércoles 4 de marzo

  • Mixco vs Municipal3:00 p.m.
  • Marquense vs Guastatoya6:00 p.m.
  • Antigua GFC vs Achuapa8:00 p.m.
Jueves 5 de marzo

  • Cobán Imperial vs Xelajú MC3:00 p.m.
  • Mictlán vs Aurora FC6:00 p.m.

