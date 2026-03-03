Así está la tabla de posiciones en la Liga Nacional de Guatemala: Clausura 2026 y Acumulada

La Jornada 11 del Clausura 2026 arranca hoy con un partido clave para el tema que más ruido hace en Guatemala: la permanencia. Comunicaciones recibe a Malacateco en el Cementos Progreso y, aunque en la tabla del torneo corto viene peleando arriba, en la acumulada sigue obligado a sumar para no volver a complicarse.

La fecha se completa entre miércoles y jueves con cinco partidos más, incluyendo el choque Mixco vs Municipal y el duelo de punta Cobán Imperial vs Xelajú, antes de que cierre el jueves en Cobán y Asunción Mita.

ver también Traicionó a Comunicaciones, fue campeón con Municipal y ahora se arrepiente de la decisión que tomó: “Nunca quise llegar”

La tabla de posiciones del Clausura 2026

La tabla acumulada 2025/26

Así está la tabla acumulada. (Liga Bantrab)

Así se juega la Jornada 11

Martes 3 de marzo

Comunicaciones vs Malacateco — 8:00 p.m.

Miércoles 4 de marzo

Mixco vs Municipal — 3:00 p.m.

— Marquense vs Guastatoya — 6:00 p.m.

— Antigua GFC vs Achuapa — 8:00 p.m.

Publicidad

Publicidad

Jueves 5 de marzo