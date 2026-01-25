La decisión de Francis Hernández que tiene a Honduras sorprendido de cara al Mundial 2030: “No quiere perder tiempo”

Apenas cinco días después desde que se hizo oficial su llegada como nuevo director deportivo de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), Francis Hernández ya comenzó a tomar decisiones para ir trabajando en el proyecto con miras al Mundial 2030.

De acuerdo a información del periodista Óscar Funes, Francis Hernández volverá a Honduras a finales de enero para quedarse radicando permanentemente junto a su esposa.

Estará en el premundial Sub-17

La idea de Hernández es estar presente en el premundial que se disputará en San Pedro Sula y además, conocer las carencias que posee el fútbol menor para comenzar a laborar en esas necesidades.

“No quiere perder tiempo y estará en el premundial Sub-17 que se juega a principios de febrero en San Pedro Sula. Ya hizo los primeros acercamientos con dirigentes del fútbol menor y conocer las carencias que hay”, aseguró Funes en su cuenta de X.

Además, el comunicador hondureño adelantó que Francis Hernández ya conoció los casos de jugadores que están en el extranjero y que pueden ser elegidos para vestir la camisa de La H por doble nacionalidad.

El caso de Keyrol Figueroa

Cabe señalar, que uno de esos casos es el del jugador Keyrol Figueroa , goleador de las inferiores del Liverpool que de momento se ha decidido por representar a Estados Unidos en sus selecciones menores.

Sin embargo, desde la FFH ya han confirmado que la idea es hacerlo cambiar de opinión y que a nivel absoluto represente la Selección de Honduras. Retos que anteriormente Francis Hernández ya ha enfrentado como en el caso de Lamine Yamal.

Por otro lado, Hernández ya tendrá que ir trabajando en la elección del nuevo entrenador de Honduras que ya tiene como opciones a Jesús Casas y Pedro Troglio.